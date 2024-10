Stellantis richiama quasi 50.000 auto con motore 1.5 BlueHDi in Francia

Stellantis è costretta al richiamo di quasi 50.000 auto in Francia a causa di un possibile superamento dei limiti di emissione di ossidi di azoto (NOx) relativi al motore 1.5 BlueHDi. Tuttavia, a differenza del passato, non ci sono indicazioni di comportamenti fraudolenti da parte dei produttori e l’aumento delle emissioni è stato registrato solo in un caso specifico.

Il richiamo del motore di Stellantis a causa di un possibile superamento dei limiti di emissione di ossidi di azoto

Il problema si manifesta esclusivamente durante la guida in ambito urbano e riguarda veicoli con meno di 20.000 km. Questo chilometraggio ridotto è inaspettato. Infatti, il dipartimento comunicazioni di Stellantis ha chiarito che il sistema antinquinamento richiedeva un “periodo di apprendimento” che si è rivelato più lungo del previsto. Pertanto, la correzione programmata non sarà necessaria per le auto che hanno già superato i 20.000 km.

Il richiamo prevede una riprogrammazione elettronica che deve essere effettuata esclusivamente in officina e richiede circa trenta minuti. Sono coinvolti 17.351 veicoli Citroën e 29.574 Peugeot in Francia, insieme a 280 DS 3 Crossback e alcune centinaia di modelli Opel. Tutti questi veicoli sono dotati dello stesso motore quattro cilindri 1.5 BlueHdi, conosciuto anche come DV5R, che ha recentemente attirato l’attenzione a causa di problemi legati alla rottura della catena di distribuzione dell’albero a camme. Inoltre, è stata lanciata una “campagna di campionamento” per esaminare questo difetto ricorrente.

Tra i modelli di Stellantis coinvolti nel richiamo ci sono la terza generazione della Citroën C3, il C4, e il SUV C5 Aircross. Anche diversi modelli Peugeot, come la 208 e la 3008, fanno parte della lista. Inoltre, sono interessati al richiamo anche Opel Corsa e Opel Mokka.