Gli stabilimenti Stellantis europei producono meno della metà della loro capacità

Lavorano a circa il 46% della loro capacità produttiva totale gli stabilimenti Stellantis europei, quelli che potrebbero produrre almeno 6,5 milioni di vetture annualmente. Una soglia che pone il dato decisamente al di sotto di quella che viene definita come soglia di sostenibilità, su scala europea. Tali dati derivano da un’analisi condotta di recente da AlixPartners, in accordo con la sovra capacità produttiva di 24 stabilimenti europei.

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Il Gruppo nato dalla fusione tra FCA e PSA, oggi guidato da Antonio Filosa, produce quindi molto meno della metà rispetto a quello che sarebbe l’obiettivo annuale dei suoi stabilimenti presenti in Europa. Il dato dice quindi che Stellantis ragiona ora su circa 3,5 milioni di veicoli di capacità in eccesso rispetto a ciò che produce annualmente. Se si guarda al passato, la situazione risulta in netto peggioramento. Basti pensare che le analisi dicono che nel 2017 Stellantis utilizzava mediamente il 71% della capacità produttiva complessiva dei suoi stabilimenti europei, con un calo decisamente drastico attuale vista la soglia del 46% attuale.

Stellantis produce al di sotto della soglia critica a livello europeo, in attesa dei miglioramenti derivanti da Mirafiori con la 500 Hybrid

L’analisi condotta da AlixPartners restituisce quindi una fotografia pari a una realtà sicuramente negativa. Oggi Stellantis opera in Europa sulla base di 24 stabilimenti produttivi: ben 14 di questi operano al di sotto del 50% della capacità. Parliamo di una soglia critica per la sostenibilità economica stessa del sito industriale. Condizione che si riversa anche sugli stabilimenti produttivi italiani, a cominciare da Mirafiori e Cassino dove per tutto il 2025 si è lavorato a ritmi fortemente inferiori rispetto alla capacità potenziale.

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Tuttavia proprio da Mirafiori passa il rilancio produttivo di Stellantis in Italia, così anche come su scala europea in accordo con l’approdo lungo le linee produttive della nuova Fiat 500 Hybrid della quale si prevede una produzione nell’ordine delle 130.000 unità l’anno. La soluzione, chiaramente e sulla base di AlixPartners, sarebbe quella di incrementare le vendite e di concerto i valori produttivi. Condizioni che in un contesto stagnate e complesso come quello attuale non rappresentano soluzioni immediate da porre in essere.

Va però detto che la questione che riguarda Stellantis non rappresenta un caso isolato. Il fenomeno della sovra capacità europea non riguarda esclusivamente Stellantis, visto che anche il Gruppo Volkswagen si trova nelle medesime condizioni patite dal Gruppo guidato da Antonio Filosa. Secondo altre analisi la condizione attuale potrebbe pure peggiorare già nel beve periodo, in accordo con un contesto geopolitico di forte instabilità su scala globale.