Alfa Romeo Junior e Jeep Avenger trainano le offerte auto a tasso zero di marzo 2026

Alfa Romeo Junior e Jeep Avenger guidano il panorama delle promozioni auto di marzo 2026, un mese che si presenta particolarmente interessante per chi è alla ricerca di una nuova vettura finanziabile senza interessi. Le offerte a tasso zero, infatti, continuano a rappresentare una leva commerciale molto forte, soprattutto in una fase in cui il costo del credito incide in modo sempre più evidente sulla scelta finale degli automobilisti.

Tra le protagoniste del mese c’è senza dubbio l’Alfa Romeo Junior, che apre l’elenco delle proposte più rilevanti. La versione 1.2 145 CV Hybrid eDCT6 Q4 viene proposta con 48 rate da 349 euro, con TAN fisso pari allo 0% e TAEG del 2,69%. Più accessibile, almeno sul piano della rata mensile, la configurazione 1.2 145 CV Hybrid eDCT6 in allestimento base, disponibile con 48 rate da 299 euro, sempre con TAN fisso 0% e TAEG del 3,14%. Un’offerta che conferma la volontà del marchio di puntare su formule finanziarie chiare e competitive per accompagnare il debutto commerciale del modello.

Ma ovviamente le promozioni a tasso zero come detto non riguardano solo Alfa Romeo Junior. Nel quadro delle occasioni di marzo si ritaglia uno spazio importante anche Lancia Ypsilon, proposta con una riduzione di prezzo molto significativa. La versione ibrida 1.2 da 110 CV beneficia infatti di uno sconto di 12.950 euro e può essere acquistata con 48 rate da 269 euro, TAN fisso 0% e TAEG del 3,5%. Un dato che rende la city car torinese una delle soluzioni più aggressive del mese sul fronte promozionale.

Molto articolata anche la presenza di Citroën, che propone diverse vetture elettriche con finanziamenti a interessi zero. La E-C3 YOU viene offerta con 35 rate da 139 euro, TAN fisso 0% e TAEG del 2,05%, mentre la E-C3 Aircross YOU sale a 169 euro al mese per 35 rate, con TAEG dell’1,83%. Salendo di segmento troviamo la Ë-C4, proposta con 35 rate da 199 euro e TAEG dell’1,56%, e la Ë-C4X, anch’essa con rata da 199 euro ma con TAEG ancora più contenuto, pari all’1,46%. Numeri che mostrano una strategia precisa: rendere più accessibile l’ingresso nell’elettrico attraverso formule rateali leggere e senza interessi nominali.

Capitolo a parte per Jeep Avenger, altro nome forte di questa campagna di marzo 2026. La versione elettrica beneficia di uno sconto di 11.000 euro, mentre chi preferisce la motorizzazione tradizionale può orientarsi sulla Longitude 1.2 Turbo da 100 CV, acquistabile con tasso zero in 48 rate da 279 euro l’una. È una proposta che punta a mantenere alta l’attrattiva del B-SUV americano, oggi tra i modelli più apprezzati del mercato italiano. Nello stesso solco si inserisce anche la nuova Jeep Compass e-Hybrid, disponibile con 48 rate da 434 euro, TAN fisso 0% e TAEG del 2,17%.

Nel complesso, marzo 2026 si conferma quindi un mese molto favorevole per chi vuole acquistare un’auto nuova con formule di finanziamento più leggere. Dall’Alfa Romeo Junior alla Jeep Avenger, passando per Lancia, Citroën e altri marchi, il mercato propone una gamma ampia di soluzioni pensate per intercettare esigenze diverse, ma accomunate da un elemento centrale: ridurre il peso degli interessi e rendere più semplice l’accesso all’acquisto.