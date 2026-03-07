Fiat Grizzly o Orso: con il primo teaser ufficiale sul nome del nuovo SUV ci sono pochi dubbi

Entro fine anno Fiat svelerà due nuovi SUV di segmento C lunghi circa 4,5 metri soprannominati al momento Giga Panda e Panda Fastback. Per quanto riguarda il primo, sul nome sembrano esserci ormai pochissimi dubbi dopo il teaser pubblicato su Instagram dalla stessa Fiat nelle scorse ore e che vi mostriamo nell’immagine qui sotto. Una breve anticipazione, accompagnata dal messaggio “Make room for everyone”, ha subito acceso la curiosità degli appassionati. Poco sotto compare anche un modulo che invita il pubblico a esprimersi rispondendo a una domanda precisa: chi sarà il prossimo modello a entrare nella famiglia Fiat? Tra le ipotesi più interessanti prende quota il nome Fiat Grizzly.

Advertisement

Fiat Grizzly o Orso: il nome del futuro SUV di segmento C sarà uno di questi, lo conferma un teaser su Instagram

Si tratta per ora di una possibilità non confermata, ma che sta attirando attenzione e commenti. Alcuni indizi, infatti, sembrano andare proprio in questa direzione. Vale quindi la pena analizzarli più da vicino per capire perché questa suggestione stia diventando sempre più concreta. Il teaser infatti mostra oltre alla scritta le impronte di un animale sulla neve. Queste sono grandi e dunque sembrano proprio quelle di un orso o ancora peggio di un Grizzly. Ed ecco allora che sembra assai probabile che sia uno di questi due il nome scelto per la futura auto di Fiat, con quello di Fiat Grizzly che pare in pole position dato che già in precedenza era stato fatto con una certa insistenza.

Il nome deriverebbe dal fatto che a differenza della Grande Panda che misura 3,99 metri, questo modello come detto dovrebbe misurare non meno di 4,4 metri con alcune fonti che parlano addirittura di quasi 4,5 metri. Quindi serviva un animale più grande del Panda. Da qui il possibile nome di Fiat Grizzly o Fiat Orso. Ricordiamo che questo modello avrà versioni a 5 e 7 posti e farà dello spazio interno una delle sue principali qualità sia per passeggeri che per bagagli. Questo grazie al suo stile squadrato.

Advertisement

Come gli altri modelli del gruppo sviluppati sulla piattaforma Smart Car, anche questo SUV dovrebbe essere proposto con motorizzazioni benzina, ibride ed elettriche, inizialmente abbinate alla sola trazione anteriore. In prospettiva, però, non si può escludere l’arrivo di una variante a trazione integrale, magari ottenuta con l’aggiunta di un secondo motore elettrico al posteriore, soluzione già suggerita dal concept Grande Panda 4×4. Sul piano del design, infine, è probabile una forte continuità con la Grande Panda, soprattutto nella zona frontale.

E’ assai probabile che il nome di Fiat Grizzly o Orso venga poi utilizzato anche per l’altro SUV in arrivo entro fine anno a cui però verrà aggiunto anche il suffisso Fastback. La presentazione ufficiale di questo modello, che qui vi mostriamo in un render creato con AI, avverrà entro fine anno. Il periodo più probabile sembra essere la prossima estate, forse a luglio. Secondo indiscrezioni il debutto potrebbe avvenire insieme alla versione fastback. Per quanto riguarda infine i prezzi, la versione ibrida dovrebbe partire da 24 – 25 mila euro mentre l’elettrica da 27 – 28 mila euro. Non si esclude la presenza di una versione a benzina che potrebbe partire da 21 – 22 mila euro.