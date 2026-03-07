Citroën e-C3 e Peugeot 208 in una drag race impari contro alcune “belve” ruotate | Video

Spesso le drag race prendono a riferimento delle auto compatibili sul fronte prestazionale, ma non sempre è così. A volte sorprendono per l’assortimento dei mezzi in gara sul quarto di miglio con partenza da fermo. Il video più recente messo in rete dagli specialisti di carwow si inserisce in questo solco. Guardando la line-up si fatica a percepire un filo conduttore comune, fatta salva la presenza delle quattro ruote e di un volante sui veicoli coinvolti. Battere territori nuovi può, tuttavia, aiutare a definire nuove classifiche, magari sorprendenti.

Il curioso set viene animato da 11 auto completamente diverse fra loro. Si spazia da una piccola ed economica berlina elettrica a una delle station wagon più potenti mai costruite. Sul fronte motoristico, ricco il campionario: ci sono mezzi full electric, ibridi plug-in ed endotermici a benzina turbocompressi. Come riferiscono gli autori della drag race in esame, con un mix così vario di trasmissioni, potenze e pesi, i risultati potrebbero non essere così prevedibili come si pensa.

Ovviamente ci teniamo abbottonati, per non togliervi il gusto della scoperta. Le cose andranno nella stessa direzione segnata dalla teoria o assumeranno una trama diversa nella dimensione reale o empirica che dir si voglia? L’unico modo per avere la risposta è guardare il video in coda all’articolo. Prima di immergerci nelle sue alchimie, diamo un’occhiata alle caratteristiche principali delle auto partecipanti. Due di queste appartengono alla galassia Stellantis e sono le meno potenti del gruppo. Sono anche le meno ambiziose sul fronte prestazionale, avendo altri target per riferimento.

La prima è la Citroën e-C3 del 2026, una piccola berlina elettrica progettata per offrire una guida “green” a prezzi accessibili. Il suo cuore alla spina sviluppa 113 cavalli di potenza massima e 125 Nm di coppia, su un peso di circa 1.440 chilogrammi. Le metriche del modello non sono adatte al primato in una drag race. Stessa cosa può dirsi per l’altra auto della holding produttiva guidata da John Elkann. Il riferimento è alla Peugeot 208 1.2 Hybrid 136 del 2026, che combina un piccolo motore a benzina turbocompresso a 3 cilindri da 1.2 litri con un sistema mild-hybrid. Questo mix produce 136 cavalli di potenza e 230 Nm di coppia, su un peso di circa 1.228 kg. L’energia giunge al suolo tramite un cambio automatico a doppia frizione a 6 rapporti.

Screen shot da video YouTube carwow

Proseguendo il viaggio alla scoperta delle contendenti, troviamo la BYD Seal 6 DM-i Touring, che miscela benzina ed elettroni per mettere al servizio del suo conducente 184 cavalli di potenza e 300 Nm di coppia, su un peso di circa 1.710 chilogrammi. Il motore da 1.5 litri della vettura cinese è abbinato a una trasmissione ibrida E-CVT. Più in alto, nella scala energetica della drag race di cui ci stiamo occupando oggi, si pone la Skoda Octavia vRS. La berlina ad alte prestazioni della casa ceca eroga 265 cavalli di potenza massima e 370 Nm di coppia, su un peso di circa 1.570 chilogrammi. Fonte del suo vigore è un cuore endotermico a 4 cilindri sovralimentato da 2.0 litri, abbinato a un cambio automatico a doppia frizione DSG a 7 rapporti.

Stessa potenza e stessa architettura motoristica per la Volkswagen Tiguan, altra protagonista dell’azione sul nastro d’asfalto scelto per il confronto. Qui la coppia è però più alta di quella espressa dalla cugina boema, fissandosi a quota 400 Nm. Anche il peso si spinge oltre, fermando l’indice della bilancia a 1.750 chilogrammi. Pure in questo caso l’energia giunge a terra col supporto di un cambio automatico a doppia frizione DSG a 7 rapporti. Altra interprete dalla drag race di carwow è la Polestar 3 Long Range Single Motor. Si tratta di un SUV 100% elettrico ampiamente dimensionato, in grado di sviluppare una potenza massima di 299 cavalli e una coppia di 490 Nm, su un peso di circa 2.500 kg.

Segue la sportiva Cupra Formentor VZ3, SUV ad alte prestazioni animato da un 4 cilindri turbo da 2.0 litri, di natura endotermica, che elargisce 310 cavalli di potenza e 400 Nm di coppia. Quanto basta a spingere con foga i 1.640 chilogrammi di peso, con l’ausilio di un cambio automatico a doppia frizione DSG a 7 rapporti. Ancora più vulcanica la protagonista successiva della drag race: l’Audi S5 Avant del 2026, spinta da un motore V6 sovralimentato da 3.0 litri di cilindrata, che eroga 362 cavalli di potenza massima e un picco di coppia di 550 Nm, su un peso di circa 1.995 chilogrammi. Per lei, sul fronte trasmissione, gli ingegneri tedeschi hanno scelto un cambio automatico a doppia frizione a 7 rapporti.

Poco nota al grande pubblico l’altra protagonista della sfida. Stiamo parlando della Omoda 9 Noble PHEV AWD Auto del 2026, mossa da un motore ibrido plug-in turbocompresso da 1.5 litri, in grado di sviluppare la bellezza di 449 cavalli e 700 Nm di coppia, su un peso di 2.200 chilogrammi. La potenza viene gestita tramite un cambio automatico ibrido. Numeri energetici da sportiva anche per la Volvo V60 Ultra T8 PHEV AWD del 2026. Questa station wagon si giova della spinta di un 4 cilindri da 2.0 litri, turbocompresso ed ibrido plug-in, capace di erogare una potenza massima di 455 cavalli, con un picco di coppia di 709 Nm, su un peso di 2.100 chilogrammi. Qui il cambio è automatico a 8 rapporti.

Chiude il cerchio delle protagoniste della drag race odierna la BMW M5 Touring del 2026, che si insedia sul trono in termini di potenza, con i suoi incredibili 727 cavalli, e di coppia, con gli altrettanto incredibili 1.000 Nm. Questa tempra vulcanica nasce da un corposo motore V8 biturbo da 4.4 litri, con tecnologia ibrida plug-in. Il peso della station wagon tedesca è alto, fissandosi a quota 2.550 chilogrammi, ma il vigore energetico è più che compensativo. Per lei, i tecnici dell’elica blu hanno scelto un cambio automatico a 8 rapporti.

Adesso che abbiamo esaurito la carrellata dei modelli presenti sul set della drag race, facciamo nostre tre domande che si sono posti i colleghi di carwow. Nella drag race in esame le auto leggere avranno il lancio migliore? Le auto elettriche e ibride sfrutteranno il loro vantaggio di coppia istantanea? Oppure la potenza della BMW M5 Touring renderà impossibile batterla? Per avere le risposte, non vi resta che cliccare sul tasto play del video. Buona visione!