Stellantis: Mobilisights cambia nome in Mobilisights Connect

Mobilisights ha annunciato oggi il nuovo nome Mobilisights Connect, segnando un’evoluzione strategica nel settore dei servizi connessi B2B di Stellantis. Il rebranding riflette l’ampliamento dell’offerta, che ora non si limita più ai servizi basati sui dati ma include anche soluzioni software dedicate. Con questa nuova identità, Mobilisights Connect propone strumenti per la telematica delle flotte pensati per aiutare i gestori a monitorare e supportare i veicoli con maggiore efficienza. L’obiettivo è ottimizzare le attività operative, contenere il costo totale di proprietà e rendere più semplice ed efficace la gestione quotidiana delle flotte. Una trasformazione che rafforza il posizionamento dell’azienda come partner tecnologico per una mobilità professionale sempre più connessa, intelligente e orientata all’efficienza.

Mobilisights Connect offre ora software e soluzioni dati per la telematica delle flotte

Grazie all’ampliamento dell’offerta Mobilisights Connect, i clienti Stellantis avranno accesso a soluzioni di gestione dei veicoli più complete. Dai servizi dati alle soluzioni software, le soluzioni Mobilisights Connect sono scalabili per supportare flotte di qualsiasi dimensione e sufficientemente flessibili da supportare l’integrazione con un ampio ecosistema di partner tecnologici terzi.

Lanciata nel 2023 come unità aziendale Data-as-a-Service (DaaS) di Stellantis, Mobilisights Connect sta ora ampliando la sua offerta di prodotti e servizi per includere soluzioni Software-as-a-Service (SaaS) per flotte sviluppate all’interno di Stellantis.

Mobilisights Connect fornisce inoltre accesso a dati telematici incorporati che possono essere integrati nelle piattaforme software di gestione della flotta dei partner approvati, consentendo ai gestori della flotta e ai proprietari dei veicoli di gestire le proprie flotte utilizzando la piattaforma software del fornitore di servizi telematici (TSP) di loro scelta.

La piattaforma software Mobilisights Connect consente alle aziende di monitorare l’utilizzo dei veicoli, ottimizzare il costo totale di proprietà e migliorare la sicurezza e l’efficienza delle loro operazioni. Questo approccio flessibile e l’ampia gamma di partner dell’ecosistema consentono ai clienti della flotta Stellantis di scegliere la soluzione più adatta alle loro esigenze, beneficiando al contempo di un accesso sicuro e standardizzato ai dati dei veicoli connessi, basato sui principi di privacy by design.

“Con Mobilisights Connect, stiamo compiendo un importante passo avanti nel consentire alle organizzazioni di tutte le dimensioni di sfruttare appieno il potenziale delle soluzioni per veicoli connessi. La nostra ambizione va ben oltre i dati; vogliamo offrire soluzioni che aiutino concretamente le aziende a crescere”, ha dichiarato Chandresh Patel, CEO di Mobilisights Connect

Mobilisights Connect rimane un’azienda di dati e software interamente controllata da Stellantis e riunisce servizi integrabili con oltre 40 partner TSP in Europa e Nord America. In linea con l’impegno dell’azienda nei confronti dei principi di sicurezza e privacy by design, le soluzioni dati affidabili di Mobilisights Connect contribuiranno a creare un mondo più intelligente e sicuro. La nuova offerta di software per flotte offrirà una gamma più completa di servizi per i gestori di flotte e i partner che forniscono dati anonimizzati e aggregati, per ottimizzare le prestazioni e migliorare la sicurezza stradale.