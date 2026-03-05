Citroën C4 Hybrid veicolo ufficiale di Lollapalooza Argentina

Citroën riafferma il suo legame con la cultura, la musica e le nuove forme di mobilità diventando partner automobilistico ufficiale del Lollapalooza Argentina, prodotto da DF Entertainment. Quest’anno, la Citroën C4 Hybrid sarà la vettura ufficiale del festival, a completamento di un’esperienza che celebra l’innovazione, la creatività e l’incontro con un nuovo pubblico.

La partecipazione di Citroën al Lollapalooza rientra nella strategia del marchio volta a entrare in contatto con il pubblico urbano attraverso esperienze contemporanee e pertinenti, in linea con il suo posizionamento. La Citroën C4 Hybrid, star del festival, incarna questa visione coniugando design, tecnologia ed efficienza, offrendo una soluzione di mobilità moderna e adatta alle abitudini in continua evoluzione degli utenti.

Nell’ambito della sua presenza al festival, Citroën avrà uno spazio espositivo esclusivo dove i visitatori potranno ammirare da vicino una selezione di modelli che riflettono la diversità e l’evoluzione del suo portafoglio. Tra questi, la Citroën C5 Aircross, presentata in anteprima, che offre un assaggio delle prossime innovazioni del marchio. Completano l’esposizione la nuova Citroën C4 Hybrid nella sua versione MAX, l’ Aircross XTR, la Basalt Dark Edition e la Citroën C3 YOU!, che offrono opzioni che soddisfano diversi stili di vita ed esigenze di mobilità.

Al Lollapalooza Argentina 2026, Citroën presenterà anche uno stand concepito come uno spazio completo per il gioco, il comfort e le esperienze in stile festival. Più che un semplice punto di aggregazione, lo stand funge da vero e proprio luogo di incontro all’interno dell’area del festival, progettato per consentire ai partecipanti di divertirsi, ricaricarsi tra uno spettacolo e l’altro e generare contenuti, combinando intrattenimento, design e tecnologia.

L’universo Citroën vi invita a partecipare a divertenti esperienze durante tutta la giornata, come la Citroën Ball Pit, un classico reinventato come attrazione del festival, e la Citroën Paper Rush, un’attività visivamente sorprendente che mette alla prova velocità e riflessi. Durante le tre giornate, il marchio metterà in palio premi e avrà anche un Urbana Play Studio presso il suo stand, dove si terranno interviste e creazione di contenuti live con artisti e ospiti speciali. L’esperienza è completata da attività all’esterno dello stand, tra cui veicoli espositivi personalizzati con cuffie giganti, creando un’iconica opportunità fotografica in cui mobilità e musica si fondono.

Con questa partecipazione, Citroën consolida la sua presenza in uno degli eventi culturali più importanti dell’anno e rafforza il suo impegno per una mobilità accessibile, efficiente e in linea con le aspettative delle nuove generazioni, integrando prodotto, esperienza di marca e vicinanza al pubblico in un ambiente in cui musica e innovazione si incontrano.