Automotoretrò 2026: tutto pronto per il prestigioso evento, scopri le curiosità

Tutto pronto per Automotoretrò 2026, in programma a Parma nelle giornate di sabato 7 marzo e domenica 8 marzo. Tra rombi di motori, carrozzerie scintillanti, storie di sport e industria, si potrà vivere un tuffo nella magia dei mezzi a quattro (ma anche a due) ruote. Gli appassionati avranno, fra le tante altre cose, la possibilità di rivivere l’epopea dei rally e di ammirare auto sportive di marchi nobili, che hanno scritto la storia del comparto, come Ferrari e Lamborghini, solo per citarne un paio.

Saranno le auto storiche, però, a guadagnare uno spazio centrale nella tela espositiva dell’evento emiliano, organizzato con il patrocinio della Motor Valley. Per chi ha il motorismo storico nel cuore, qui le pulsazioni si spingeranno a mille, per la qualità dei contenuti offerti alla visione e alla interazione.

Automotoretrò 2026 proporrà anche spazi di riflessione e analisi, con un ricco programma di talk e incontri dedicati alla cultura del motorismo, dove memoria e contemporaneità si intrecciano, in un racconto condiviso. Così non si sarà soltanto ospiti, ma anche protagonisti attivi, quasi relazionali.

A Parma le auto storiche avranno lo spazio che meritano. Questo comparto non è più soltanto memoria, ma un settore strutturato, che produce passioni, economie e pulsioni emotive, cui non sono immuni le nuove generazioni. A Parma avrà l’evidenza che merita, in una rassegna che è un punto di riferimento, su larga scala. Ad Automotoretrò 2026 prevista anche una sezione dedicata al rally raid, con auto, moto e camion che hanno attraversato i deserti delle grandi competizioni africane.

Foto Automotoretrò

Nei padiglioni espostivi dell’evento emiliano ci sarà spazio per le grandi sportive, con auto storiche da mille e una notte. Per i 91 anni di Jaguar saranno esposti modelli iconici come la SS Jaguar 3.5 del 1939, la XK 120 3.4 del 1950, la E-Type 3.8 del 1962, la XKR V8 del 1998 e la F-Type 3.0 V6. Accanto alla tradizione britannica, si potranno ammirare icone assolute come la Lamborghini Miura e la Ferrari 250 GTO. Basterebbero loro due a giustificare un viaggio.

A completare il pacchetto ci penserà l’asta di auto storiche e da collezione organizzata in fiera da Finarte, con un catalogo di modelli rari e iconici. Una conferma ulteriore della dimensione internazionale di Automotoretrò e del suo posizionamento nel circuito del collezionismo di alto livello. Rappresentati, nella kermesse, anche i grandi musei di settore, tra cui quelli Lamborghini, Stanguellini e Righini.

Fra gli appuntamenti esterni, uno dei più coinvolgenti sarà il Meeting Internazionale – Lancia Delta Integrale, un raduno dedicato ai possessori di una delle compatte più amate della storia motoristica. A Parma, inoltre, sarà presentata in anteprima ufficiale Panda Raid 2026, progetto di Scuderia Omega a.s.d., pronto a confrontarsi con le insidie dei deserti del Marocco.

Foto Automotoretrò

Informazioni generali

Automotoretrò 2026 | 7-8 Marzo 2026

Giornata operatori 6 marzo

Fiere di Parma, Viale delle Esposizioni 393a

Orari per il pubblico dalle 09:00 alle 19:00

Orari per gli espositori dalle 9:00 alle 19:00

Prezzi giornalieri per persona

Online €12 + d.p.

In cassa €16

Ragazzi fino a 12 anni gratuito

Disabile e accompagnatore gratuito

Fonte | Automotoretrò