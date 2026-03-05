in Classiche, Eventi Auto Classiche

Automotoretrò 2026: tutto pronto per il prestigioso evento, scopri le curiosità

Fra poche ore, in Emilia Romagna, prenderà forma una nuova edizione dell’evento.

di

Automotoretrò auto storiche
Foto Automotoretrò

Tutto pronto per Automotoretrò 2026, in programma a Parma nelle giornate di sabato 7 marzo e domenica 8 marzo. Tra rombi di motori, carrozzerie scintillanti, storie di sport e industria, si potrà vivere un tuffo nella magia dei mezzi a quattro (ma anche a due) ruote. Gli appassionati avranno, fra le tante altre cose, la possibilità di rivivere l’epopea dei rally e di ammirare auto sportive di marchi nobili, che hanno scritto la storia del comparto, come Ferrari e Lamborghini, solo per citarne un paio.

Advertisement

Saranno le auto storiche, però, a guadagnare uno spazio centrale nella tela espositiva dell’evento emiliano, organizzato con il patrocinio della Motor Valley. Per chi ha il motorismo storico nel cuore, qui le pulsazioni si spingeranno a mille, per la qualità dei contenuti offerti alla visione e alla interazione.

Automotoretrò 2026 proporrà anche spazi di riflessione e analisi, con un ricco programma di talk e incontri dedicati alla cultura del motorismo, dove memoria e contemporaneità si intrecciano, in un racconto condiviso. Così non si sarà soltanto ospiti, ma anche protagonisti attivi, quasi relazionali.

Advertisement

A Parma le auto storiche avranno lo spazio che meritano. Questo comparto non è più soltanto memoria, ma un settore strutturato, che produce passioni, economie e pulsioni emotive, cui non sono immuni le nuove generazioni. A Parma avrà l’evidenza che merita, in una rassegna che è un punto di riferimento, su larga scala. Ad Automotoretrò 2026 prevista anche una sezione dedicata al rally raid, con auto, moto e camion che hanno attraversato i deserti delle grandi competizioni africane.

Automotoretrò auto storiche
Foto Automotoretrò

Nei padiglioni espostivi dell’evento emiliano ci sarà spazio per le grandi sportive, con auto storiche da mille e una notte. Per i 91 anni di Jaguar saranno esposti modelli iconici come la SS Jaguar 3.5 del 1939, la XK 120 3.4 del 1950, la E-Type 3.8 del 1962, la XKR V8 del 1998 e la F-Type 3.0 V6. Accanto alla tradizione britannica, si potranno ammirare icone assolute come la Lamborghini Miura e la Ferrari 250 GTO. Basterebbero loro due a giustificare un viaggio.

Advertisement

A completare il pacchetto ci penserà l’asta di auto storiche e da collezione organizzata in fiera da Finarte, con un catalogo di modelli rari e iconici. Una conferma ulteriore della dimensione internazionale di Automotoretrò e del suo posizionamento nel circuito del collezionismo di alto livello. Rappresentati, nella kermesse, anche i grandi musei di settore, tra cui quelli Lamborghini, Stanguellini e Righini.

Fra gli appuntamenti esterni, uno dei più coinvolgenti sarà il Meeting Internazionale – Lancia Delta Integrale, un raduno dedicato ai possessori di una delle compatte più amate della storia motoristica. A Parma, inoltre, sarà presentata in anteprima ufficiale Panda Raid 2026, progetto di Scuderia Omega a.s.d., pronto a confrontarsi con le insidie dei deserti del Marocco.

Advertisement
Automotoretrò auto storiche
Foto Automotoretrò

Informazioni generali

  • Automotoretrò 2026 | 7-8 Marzo 2026
  • Giornata operatori 6 marzo
  • Fiere di Parma, Viale delle Esposizioni 393a
  • Orari per il pubblico dalle 09:00 alle 19:00
  • Orari per gli espositori dalle 9:00 alle 19:00
  • Prezzi giornalieri per persona
    Online €12 + d.p.
    In cassa €16
    Ragazzi fino a 12 anni gratuito
    Disabile e accompagnatore gratuito

Fonte | Automotoretrò

LinkedInTelegramWhatsApp

ARGOMENTI: Automotoretrò