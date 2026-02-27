Fiat 500 Hybrid al debutto in un altro mercato

Fiat 500 Hybrid segna l’inizio di un nuovo capitolo per FIAT. Questo modello unisce la ricca tradizione del marchio con tecnologie all’avanguardia, celebrando l’eleganza senza tempo e lo spirito distintivo del design italiano. La nuova Fiat 500 Hybrid eredita lo stile inconfondibile e i dettagli innovativi della Fiat 500 Electric, ma presenta la tecnologia mild-hybrid per il suo propulsore. Oggi vi segnaliamo che la vettura che viene prodotta a Mirafiori è disponibile dalle scorse ore anche in un altro mercato: l’Austria.

Fiat 500 Hybrid è disponibile in un altro mercato, l’Austria, dove la vettura viene proposta con un prezzo a partire da 19.400 euro

La tecnologia Mild Hybrid combina un motore a benzina da 1,0 litri con un motore elettrico. La potenza del sistema è di 48 kW (65 CV). Dotato di serie di un cambio a sei marce, il motore soddisfa la norma sulle emissioni Euro 6. Il motore elettrico supporta il motore a benzina, ad esempio nelle partenze da fermo e in accelerazione. Questo riduce il consumo di carburante a soli 5,2-5,4 litri ogni 100 chilometri.

La nuova Fiat 500 Hybrid è disponibile in tre versioni di carrozzeria: una classica berlina a due porte con ampio portellone posteriore, una cabriolet con tetto avvolgibile elettrico e l’insolita versione 3+1. Quest’ultima è dotata di una seconda porta sul lato passeggero, rendendo i sedili posteriori ancora più comodi per i passeggeri o per il trasporto di merci. I clienti possono scegliere tra tre allestimenti standard: POP, ICON e LA PRIMA. La gamma è completata dalla Fiat 500 Hybrid TORINO, un modello in edizione speciale configurato specificamente per il lancio sul mercato e intitolato alla città natale di Fiat. Il prezzo di partenza per il modello base Fiat 500 Hybrid POP in Austria è di 19.400 euro, tasse e IVA incluse.

La nuova Fiat 500 Hybrid viene prodotta nel quartiere Mirafiori di Torino, proprio dove l’iconica Fiat 500 vide la luce nel 1957. La produzione del nuovo modello è già iniziata e si prevede che entro il 2025 usciranno dalla linea di assemblaggio circa 5.000 veicoli. A pieno regime, si prevede che lo stabilimento produrrà fino a 100.000 veicoli all’anno. Questa rinascita rafforza il ruolo strategico dello stabilimento di Mirafiori nel contesto industriale di FIAT. Inoltre, la produzione della nuova Fiat 500 Hybrid a Torino rafforza il legame tra il marchio e la sua città natale.

L’allestimento POP rappresenta la porta d’ingresso nel mondo Fiat 500 Hybrid. Questo modello offre tutte le caratteristiche essenziali, puntando su stile e praticità nell’uso quotidiano. Ideale per chi apprezza la semplicità d’uso senza rinunciare al carattere.

La nuova Fiat 500 Hybrid ICON coniuga perfettamente tecnologia, comfort e raffinatezza urbana. Versatile e moderna city car, questa versione incarna l’espressione cool, connessa e confortevole del carattere unico della serie.

Al vertice della gamma dei modelli standard si colloca la Fiat 500 Hybrid LA PRIMA. Il suo equipaggiamento di alta gamma coniuga il fascino inconfondibile della Fiat 500 con dotazioni esclusive e finiture di alta qualità.

La dotazione di serie ampliata della serie speciale Fiat 500 Hybrid TORINO include cerchi in lega da 16 pollici, fari full LED, climatizzatore automatico, cruise control, sensori crepuscolari e pioggia, sensori di parcheggio posteriori e sistema di accesso e avviamento senza chiave “Keyless Go”. L’edizione di lancio è disponibile esclusivamente nel nuovo colore esterno “Sole d’Italia” e in “Verde Oceano”.