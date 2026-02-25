FIAT rinnova la partnership con RDS a Sanremo

Sanremo non è soltanto palco e canzoni, ma anche incontro, energia e partecipazione. In questo clima, FIAT rinnova la collaborazione con RDS 100% Grandi Successi, riportando in piazza Muccioli – a pochi passi dal celebre Teatro Ariston – un’esperienza che unisce musica e passione per l’auto.

Fino al 28 febbraio FIAT sarà presente con una doppia esposizione di Grande Panda e della Nuova 500 Ibrida

Fino al 28 febbraio, la piazza diventa uno spazio aperto dove curiosi e fan possono avvicinarsi alla Fiat Grande Panda e alla Fiat 500 Ibrida, protagoniste di una doppia esposizione che racconta il presente e il futuro del marchio. Due modelli diversi per carattere, ma accomunati dall’attenzione alla mobilità urbana e a uno stile riconoscibile.

Il filo conduttore è “That’s Amore”: un invito leggero e coinvolgente a condividere emozioni. I visitatori possono scrivere un messaggio su cartoline dedicate, che vengono poi lette in diretta durante i programmi radiofonici. Un gesto semplice che trasforma il pubblico in protagonista, nel segno della spontaneità tipica del Festival.

C’è spazio anche per l’ironia e per la condivisione digitale, elementi ormai centrali in ogni grande evento. A bordo della Fiat 500 Ibrida, infatti, i visitatori possono registrare brevi video in perfetto stile “Dolcevita”, pensati per catturare l’atmosfera spensierata e iconica che da sempre accompagna il modello. Non si tratta solo di un semplice contenuto social, ma di un’esperienza immersiva che invita il pubblico a sentirsi protagonista, anche solo per pochi secondi, di un racconto tutto italiano.

I video possono essere condivisi online, amplificando l’eco dell’iniziativa ben oltre i confini di piazza Muccioli e raggiungendo una platea nazionale. In questo modo, tradizione e contemporaneità si incontrano: da un lato il fascino intramontabile della 500, simbolo di stile e creatività, dall’altro il linguaggio immediato e dinamico dei social network. È proprio in questa sintesi che FIAT continua a costruire il proprio dialogo con le nuove generazioni, mantenendo saldo il legame con la cultura e l’identità italiana.

In piazza Muccioli si possono inoltre seguire le dirette di Petra Loreggian e Giovanni Vernia, con ospiti e artisti in gara. Tra loro Tommaso Paradiso, che si sposterà per Sanremo con l’agile Fiat Topolino, simbolo di una mobilità più sostenibile. Un modo per vivere il Festival non solo come spettatori, ma come parte attiva di un’esperienza condivisa.