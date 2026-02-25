Nuova Lancia Gamma: debutto sempre più vicino, continuano gli avvistamenti

La nuova Lancia Gamma è stata avvistata per la prima volta durante i test invernali, offrendo un’anteprima concreta del modello destinato a rappresentare il vertice della rinascita del marchio premium di Stellantis. Le immagini spia, scattate su fondo innevato, mostrano un prototipo ancora camuffato ma già capace di rivelare proporzioni e impostazione generale.

Advertisement

Continuano gli avvistamenti della nuova Lancia Gamma il cui debutto avverrà entro fine anno

Il nome scelto non è casuale. La storica Lancia Gamma, prodotta tra il 1976 e il 1984, incarnava eleganza e innovazione tecnica. Riproporlo oggi significa ribadire l’ambizione di riportare Lancia nel cuore del segmento premium europeo, in un contesto altamente competitivo.

Dalle foto che sono fin qui trapelate emerge che la nuova Lancia Gamma sarà un SUV con linea del tetto spiovente verso il posteriore, una soluzione che richiama il filone dei crossover coupé e che, per proporzioni, ricorda modelli come la Peugeot 3008. Il frontale appare alto e scolpito, mentre la coda suggerisce un’impostazione dinamica, coerente con il nuovo linguaggio stilistico del brand.

Advertisement

Inizialmente prevista esclusivamente in versione elettrica, la nuova Lancia Gamma sarà proposta anche con motorizzazioni ibride. La scelta, annunciata a fine 2024, risponde all’evoluzione della domanda europea. Nel catalogo Stellantis figurano soluzioni già note come il 1.2 PureTech Mild Hybrid a 48 volt da 136 CV e un sistema plug-in hybrid a quattro cilindri da 195 CV, opzioni plausibili per la futura gamma.

Il debutto ufficiale è atteso entro la fine del 2026, con avvio delle vendite nel 2027. Quanto ai prezzi, il posizionamento sarà coerente con l’ambizione premium del progetto: considerando i listini di riferimento nel segmento, la base potrebbe partire da circa 40.000 euro. Con la nuova Lancia Gamma, dunque la casa piemontese punta a compiere un passo decisivo nel proprio percorso di rilancio internazionale. Si spera naturalmente che le cose vadano per il verso giusto dopo che il lancio della nuova Ypsilon non è stato particolarmente esaltante.