Nuova Alfa Romeo Stelvio: quanto cambierà rispetto al progetto iniziale?

Nuova Alfa Romeo Stelvio tra le prossime novità di Stellantis è probabilmente quella che suscita le maggiori curiosità. Inizialmente il suo debutto sembrava molto vicino ma invece come sappiamo è stato ufficialmente rinviato al 2028 dal CEO del biscione Santo Ficili. Questo nonostante le immagini di brevetto e le prime foto spia fossero già trapelate. Ufficialmente i cambiamenti riguarderanno solo la gamma dei motori ma a quanto pare i cambiamenti non si limiteranno all’aggiunta di motori termici oltre agli elettrici già previsti. Ci saranno anche cambiamenti estetici che riguarderanno il SUV del biscione di seconda generazione rispetto al progetto originale.

Advertisement

Nuova Alfa Romeo Stelvio: i cambiamenti estetici rispetto al primo progetto saranno lievi oppure corposi?

Quello che in tanti si domandano negli ultimi mesi è quanto cambierà la nuova Alfa Romeo Stelvio rispetto al progetto iniziale, quello dei brevetti per essere più precisi. C’è chi dice che i cambiamenti saranno minimi e che invece pensa che questo rinvio di quasi 3 anni possa significare un ripensamento a 360 gradi. Quindi non solo motori ma anche design e forse addirittura anche la stessa piattaforma. Ricordiamo che si era vociferato dell’impiego della piattaforma Giorgio Evo notizia che però al momento non trova riscontri.

A nostro avviso rispetto al progetto iniziale i cambiamenti estetici ci saranno e non saranno pochi. Questo almeno è quello che abbiamo percepito fino ad ora a proposito del futuro della nuova Alfa Romeo Stelvio. Questa è di sicuro una delle cose che si spera possano essere chiarite da qui a fine anno dai dirigenti del biscione anche se a dire il vero ci speriamo poco visto che manca ancora così tanto al debutto di questo modello.

Advertisement

Un’immagine di brevetto della nuova Alfa Romeo Stelvio

Infatti anche quando il programma di Alfa Romeo sarà chiarito è difficile che possano essere svelati dettagli concernenti lo stile. Al massimo si parlerà di date di debutto, di piattaforme e forse di motori. Per sapere dunque quello che sarà il look di questo atteso modello futura entry level della gamma dovremo aspettare ancora tanto. Si spera in qualche foto spia o teaser ma difficilmente prima del prossimo anno.

Per il resto è confermato che la nuova Alfa Romeo Stelvio sarà prodotta a Cassino da metà del 2028 e che la gamma di motori sarà multi energia. Accanto a versioni completamente elettriche ci saranno infatti anche versioni ibride. Molto più difficile se non addirittura impossibile che vi siano versioni con motori a benzina. Ci sarà ovviamente la top di gamma Quadrifoglio e si spera possa essere quanto meno ibrida.