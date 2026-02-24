L’ASI a Sanremo con l’Alfa Romeo Alfetta dei Carabinieri 

L’ASI (Automotoclub Storico Italiano) sarà presente a Sanremo, durante il festival della canzone italiana, giunto alla settantaseiesima edizione. Il noto sodalizio, impegnato nella salvaguardia del patrimonio motoristico italiano, metterà in vetrina una storica Alfa Romeo Alfetta dei Carabinieri e un carretto gelati Lambretta FC 125 del 1951: omaggio all’edizione inaugurale della kermesse ligure, vinta da Nilla Pizzi.

Questa sera, al Teatro Ariston, si svolgerà la prima serata della competizione canora, che andrà avanti fino al 28 febbraio, con la conduzione e la direzione artistica di Carlo Conti. Ad affiancarlo ci penserà Laura Pausini, ma altri co-conduttori faranno la loro comparsa sul palco. Si annuncia, ancora una volta, un’edizione da grandi numeri, dedicata alla memoria del compianto Pippo Baudo, presentatore più iconico dell’evento.

In questa cornice artistica, come dicevamo, l’ASI si ritaglierà il suo spazio, con un apposito stand nella “città dei fiori”. Lo farà nelle fasi conclusive della rassegna canora e in quelle immediatamente successive. Il suo coinvolgimento prenderà forma dal 27 febbraio al 1° marzo. A guadagnare la scena, in questo ambito, sarà un’Alfa Romeo Alfetta dei Carabinieri, esposta in Piazza Colombo, grazie alla Commissione Lampeggiatori Blu Storici.

L’Automotoclub Storico Italiano sarà anche protagonista dell’ASI ICE CREAM PARTY che si terrà al Club Tenco il 27 febbraio. Qui alcuni artisti, giornalisti e appassionati di motori si daranno appuntamento, per condividere dei momenti di relax e di memoria storica, dinanzi ad un carrettino dei gelati: la Innocenti Lambretta FC 125 del 1951 della Gelateria Alpina.

Questo veicolo non è stato scelto a caso. Oltre ad essere intonato al tema del party, si lega alla prima edizione del Festival di Sanremo, condotta da Nunzio Filogamo (solo via radio), avendo la stessa data di nascita. Un modo per rendere omaggio alla rassegna canora ligure e a chi vinse la sua prima edizione: Nilla Pizzi con “Grazie dei Fiori”. Questa Lambretta fu un’icona del boom economico italiano degli anni ’50 e ’60 e venne utilizzata come veicolo commerciale leggero per la vendita ambulante nei posti di vacanze al mare.

