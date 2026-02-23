Jeep è il nuovo partner di WTR – World Trail Races

Jeep sarà sponsor ufficiale del campionato WTR (World Trail Races) per la stagione 2026. Nel corso delle nove tappe in calendario, il brand affiancherà le competizioni di trail running e mountain bike, supportando attivamente le iniziative legate agli eventi. Il programma toccherà diverse località del Brasile, tra cui Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Pará e San Paolo. Con questa partnership, Jeep rafforza il legame con il mondo dell’outdoor, promuovendo uno stile di vita dinamico che combina sport, natura e spirito d’avventura.

La partnership di Jeep con WTR rafforza i pilastri dell’avventura, dell’autenticità, della libertà e della passione

“Jeep valorizza l’autenticità di chi sceglie la strada meno scontata, dove resilienza e superamento delle sfide vanno di pari passo. La partnership con WTR incarna la vera avventura: vissuta con uno scopo, a contatto con paesaggi e sfide autentiche, ed esperienze che si estendono oltre il traguardo”, sottolinea Hugo Domingues, responsabile del marchio Jeep per il Sud America.

“La partnership con Jeep rafforza il posizionamento di WTR come solida piattaforma per lo sport, i contenuti e le relazioni con i marchi. Stiamo unendo due marchi potenti e altamente riconosciuti che condividono valori come prestazioni, resilienza e connessione con l’ambiente outdoor. Questa collaborazione amplia l’esperienza offerta al pubblico, rafforza l’ecosistema di sponsor del campionato e aggiunge ancora più valore al calendario nazionale degli sport outdoor”, ha affermato Gabriela Corrêa, responsabile del marchio di WTR.

La partnership della casa americana con WTR rafforza i pilastri che definiscono il marchio: avventura, autenticità, libertà e passione. Con tappe in rigogliose location naturali, l’evento è anche un esempio di comunità, proprio come Jeep ispira i suoi appassionati. WTR è una lega di sport di montagna che unisce salute, benessere, sport, turismo, intrattenimento e sostenibilità, con oltre 12 anni di storia e 42 edizioni disputate.

“Promuovendo esperienze guidate, educazione ambientale e percorsi di trail riding, Jeep amplia il significato di sponsorizzazione: non si tratta solo di essere presenti agli eventi, ma di promuovere una cultura outdoor responsabile e accessibile. Jeep e WTR si fondono nello stesso territorio, dove sport, tutela dell’ambiente e spirito di esplorazione si incontrano in tutto il calendario”, ha aggiunto Hugo Domingues.

Il WTR riunisce le principali discipline degli sport di montagna. Nel trail running, ovvero la corsa sui sentieri, gli atleti trovano percorsi che combinano dislivello, tecnica e contatto con la natura. Le distanze partono da gare brevi da 6 km e proseguono fino a sfide di lunga distanza, inclusi percorsi da 60 km, adatti a tutti, dai principianti agli ultramaratoneti esperti.

La mountain bike, invece, è una disciplina ciclistica praticata su sentieri, strade sterrate e terreni accidentati, dove tecnica, potenza e consapevolezza del terreno sono fondamentali per la prestazione. Nella WTR League, le gare sono suddivise nelle categorie Light (fino a 40 km) e Pro (oltre 41 km), con percorsi che combinano velocità, resistenza e superamento di sfide in ambienti naturali.

La Lega prevede anche il Duathlon, che integra trail running e mountain bike in una sfida combinata: l’atleta corre il sabato e pedala la domenica, ideale per chi cerca una sfida extra nel fine settimana. Inoltre, la Kids Race è rivolta ai bambini, con percorsi adattati per fascia d’età – dai 100 metri a 1 km – incoraggiando il contatto precoce con lo sport e la natura.