Stellantis: le piattaforme STLA avranno vita brevissima

Stellantis, come già ha anticipato nelle ultime settimane, cambierà moltissime cose nei prossimi anni. Anzi molte le ha già cambiate in questi mesi con l’avvento di Antonio Filosa a nuovo CEO al posto di Carlos Tavares. Nelle scorse ore ci è giunta notizia che le piattaforme STLA avranno vita molto breve.

Ci riferiamo in particolare alle STLA Small e Medium mentre ancora si sa poco sulla STLA Large ma crediamo che anche per quella il destino sia segnato. Il motivo è che queste piattaforme erano state pensate soprattutto per l’elettrico mentre come sappiamo il gruppo automobilistico almeno fino al 2035 ha deciso di puntare forte sull’ibrido e dunque metterà a punto delle nuove piattaforme con cui potersi sbizzarire con questa tecnologia.

Stellantis: nei prossimi anni ci sarà una rivoluzione anche con le piattaforme e non solo per i motori

Ovviamente le auto che stanno per arrivare saranno confermate sulle piattaforme STLA. Le novità riguarderanno le auto del futuro quelle cioè che vedremo dopo il 2028. Quindi resta confermato l’utilizzo di queste piattaforme per tutte le auto in arrivo nei prossimi anni. Dopo però si darà il via ad una nuova era con delle piattaforme realmente multi energia che hanno già dei nomi che però al momento preferiamo non dire. Possiamo solo dirvi che per quanto riguarda l’erede di STLA Small deriverà anche lei dalla CMP. Quanto alla STLA Large al momento tutto tace quindi non possiamo confermarvi quella voce circolata nelle scorse settimane sul possibile impiego della piattaforma Giorgio Evo sulle nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio in quanto al momento non ci è stato confermato.

Sicuramente il capitolo piattaforme sarà uno di quelli trattati da Antonio Filosa il prossimo 21 maggio quando svelerà il nuovo piano strategico di Stellantis. Li verrà specificato quello che effettivamente accadrà e che noi vi stiamo anticipando in questo articolo. Una cosa è ormai sicura, Stellantis ha capito che per recuperare il terreno perso dovrà decisamente cambiare strategia. Il 21 maggio ci aspettiamo novità importanti su tutti i fronti.