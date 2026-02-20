Jeep affronta il freddo con Gladiator Whitecap, la nuova missione della campagna “Convoy”

Jeep continua la campagna Convoy, coerente con la propria identità e visione strategica, presentando la Jeep Gladiator Whitecap 2026. Questa nuova edizione speciale si ispira alla tradizione del brand e ne valorizza le radici storiche attraverso uno stile deciso e immediatamente riconoscibile. Dopo la Gladiator Shadow Ops, la versione Whitecap propone una rilettura contemporanea delle iconiche livree del passato, celebrando oltre ottant’anni di esperienza e leadership nel fuoristrada. Il risultato è un look bicolore dal forte impatto visivo, capace di unire heritage e modernità in un modello pensato per gli appassionati più autentici del mondo off-road.

Jeep Gladiator Whitecap 2026 celebra le leggendarie radici Jeep attraverso un design audace e inconfondibile

“Come seconda missione della nostra campagna Convoy, la Jeep Gladiator Whitecap è un riconoscimento del percorso che abbiamo intrapreso”, ha dichiarato Bob Broderdorf, CEO di Jeep. “È un chiaro omaggio alla tradizione Jeep, che affonda le sue radici nel 1941, ed è pensata per gli amanti dell’avventura di oggi che apprezzano autenticità, individualità e capacità reali. Continuiamo ad ascoltare i nostri clienti e il loro feedback ci guida verso l’offerta di più colori, più personalizzazione e più flessibilità su tutta la gamma.”

Ispirata ai primi modelli Jeep, la Gladiator Whitecap rende omaggio alle origini del marchio con un’originale versione bicolore che unisce un look classico e un look da fuoristrada. Progettata per distinguersi su strada e sui sentieri, la Whitecap porta la tradizione in primo piano senza compromettere la libertà, la praticità e le capacità che definiscono la Jeep Gladiator.

Le capacità di base della Jeep Gladiator rimangono un elemento di differenziazione chiave, con una capacità di traino insuperabile di 3.500 kg, un carico utile massimo di 740 kg, un cassone in acciaio da 1,5 metri con punti di ancoraggio integrati e un portellone posteriore easy-lift, oltre a vani portaoggetti posteriori con serratura e rimovibili disponibili per una maggiore flessibilità degli interni, e rimane l’unico pick-up open-air del settore con tetto e portiere rimovibili, una caratteristica esclusiva del marchio Jeep.

Costruito sulla base dei modelli Gladiator Sahara, Rubicon, Rubicon X, Mojave e Mojave X, Whitecap offre ai clienti la flessibilità di scegliere le capacità più adatte al loro stile di vita, che si tratti di guida quotidiana, avventure fuoristrada estreme o prestazioni ad alta velocità nel deserto. Per l’anno modello 2026, gli aggiornamenti dell’intera gamma Gladiator ne rafforzano il valore complessivo, aggiungendo nuove funzionalità e perfezionamenti che lo rendono una scelta ancora più performante per chi cerca capacità off-road.

All’esterno, la nuova versione si riconosce subito per alcuni dettagli esclusivi che ne rafforzano il carattere. Il tetto è verniciato in bianco brillante, una scelta che richiama la tradizione del marchio e crea un forte contrasto con la carrozzeria. Anche l’iconica griglia a sette feritoie è proposta nella stessa tonalità, sottolineando l’identità Jeep. Completano il look gli adesivi Bright White 1941 lungo la fiancata e sul cofano delle versioni Rubicon, Rubicon X, Mojave e Mojave X. La Jeep Gladiator Whitecap sarà disponibile presso i concessionari degli Stati Uniti entro la fine della primavera.