Alfa Romeo registra il miglior risultato di vendite dal 2011 durante gli Open Days di marzo 2026 in Francia

Nel corso degli Open Days di marzo 2026, Alfa Romeo Francia ha ottenuto il miglior risultato in termini di ordini dal 2011, segnando un traguardo particolarmente significativo per il marchio sul mercato transalpino. A rendere ancora più interessante il dato è il peso delle motorizzazioni elettriche, che hanno rappresentato il 36 per cento del totale, confermando il crescente interesse verso l’offerta elettrificata della Casa automobilistica milanese.

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Si tratta del miglior risultato per Alfa Romeo Francia da settembre 2011, a conferma del rinnovato slancio dell’intera rete

In questo contesto si inserisce anche il buon avvio commerciale dell’Alfa Romeo Tonale, arrivata sul mercato francese all’inizio del 2026 e già protagonista di una fase positiva per il brand. Il modello contribuisce così a consolidare la crescita della casa automobilistica del biscione in Francia, proseguendo la scia favorevole aperta dal lancio della nuova Alfa Romeo Junior.

Il mix di Elettrica si mantiene elevato al 36 per cento, a dimostrazione dell’interesse dei clienti per le soluzioni 100 per cento elettriche di Alfa Romeo, mentre Tonale continua la sua crescita con un volume di ordini in aumento del 13 per cento e addirittura del +50 per cento per il motore Ibrida. Junior continua a svolgere un ruolo di primo piano, rappresentando la maggior parte degli ordini, sia a Ibrida che a Elettrica.

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Alain Descat, Direttore di Alfa Romeo Francia: “Questi eccellenti risultati dimostrano l’energia e il rigore dell’intera rete del nostro brand, mobilitata per offrire un’esperienza di vendita esemplare. Il livello di ordini raggiunto durante questi Open Day conferma l’attrattività della nostra gamma, in particolare delle versioni elettrificate, e riafferma la posizione di Alfa Romeo tra i marchi più desiderabili sul mercato francese. Ringraziamo tutti i team per il loro impegno e la loro professionalità” ha concluso il numero uno del biscione in Francia.