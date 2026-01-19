Jeep Avenger, il restyling del 2027 per la B-SUV che non vuole invecchiare

La regina indiscussa del mercato italiano, quella Jeep Avenger che nel 2025 si è comodamente accomodata sul terzo gradino del podio delle auto più vendute, ha deciso di concedersi qualche momento di cura per sé. Entro la fine di quest’anno, Jeep toglierà i veli al primo atteso restyling della sua B-SUV di successo, con l’obiettivo di invadere le concessionarie all’alba del 2027.

Non c’è da aspettarsi rivoluzioni estetiche da far girare la testa e chi si aspetta un modello evoluto potrebbe restare deluso. I designer americani sembrano aver adottato la filosofia del “minimo sforzo, massimo rendimento”, sempra considerando che un prodotto vincente è difficilissimo da ritoccare.

Le prime foto dei paparazzi, scattate a un muletto parcheggiato proprio accanto a una versione attuale di serie, confermano che si tratterà di un aggiornamento che ha appena rovinato la punta della matita. Le camuffature cercano disperatamente di nascondere ritocchi millimetrici ai paraurti e un nuovo disegno interno della fanaleria. Si tratta in sostanza di un vero e proprio gioco per appassionati dotati di ottima vista.

Tuttavia, il vero punto di freschezza del restyling dell’Avenger si troverà una volta aperta la portiera. All’interno della versione 2027, gli interventi saranno decisamente più marcati. Senza stravolgere l’architettura che tanto piace agli italiani, il marchio promette una ventata di freschezza per quanto riguarda i materiali, gli allestimenti e, soprattutto, l’infotainment. Quest’ultimo, cuore pulsante della tecnologia di bordo, riceverà le attenzioni necessarie per restare al passo con i tempi e con una concorrenza sempre più agguerrita.Sotto il cofano, invece, regna la continuità.

La gamma dei powertrain non subirà scossoni rivoluzionari. Infatti, ritroveremo le collaudate versioni a benzina, le mild hybrid (compresa l’apprezzata variante integrale 4xe) e l’immancabile elettrica. Jeep si limiterà a qualche aggiornamento mirato per ottimizzare l’efficienza complessiva, dimostrando che, quando un progetto nasce bene e conquista le classifiche, non serve cambiare spartito, basta solo accordare meglio gli strumenti.