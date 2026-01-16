Stellantis, Antonio Filosa parla dei suoi primi 6 mesi da CEO: “Mi sto divertendo un mondo”

I primi 6 mesi da CEO di Stellantis per Antonio Filosa sono stati sicuramente stressanti visti i tanti problemi da risolvere ma parlando con la stampa americana dal Salone di Detroit il numero uno di Stellantis non nasconde comunque una certa soddisfazione. “Mi sto divertendo un mondo”, ha detto Filosa con un sorriso. “Amo il mio lavoro. Amo le persone con cui lavoro. Amo i nostri team. Amo i nostri marchi. Come potrei essere triste?” .

“Abbiamo avuto un anno impegnativo”, ha affermato, aggiungendo di essere fiducioso riguardo al futuro. “Ma sono contento se la domanda riguarda me stesso. Sono sposato, ho una famiglia forte, una bella famiglia”, ha detto. Dopo aver ricevuto l’incarico di CEO, Filosa si è trasferito nell’area metropolitana di Detroit e ha dichiarato di aver trascorso circa metà del suo tempo negli Stati Uniti negli ultimi sei mesi.

Filosa ha assunto il ruolo di CEO a giugno e nei suoi primi sei mesi ha dovuto affrontare un mercato e un panorama normativo in continua evoluzione, poiché il governo federale ha sfidato tutte le case automobilistiche con una serie di tariffe e l’eliminazione dell’ampio sostegno federale all’elettrificazione. I primi effetti positivi in Nord America si stanno però iniziando a vedere. Migliorano i rapporti con concessionari contenti della svolta impressa dal nuovo CEO e anche quella con i sindacati che durante l’era Tavares invece avevano vissuto grandi momenti di tensione.

“Siamo in costante contatto con i nostri concessionari”, ha affermato Filosa, sottolineando che risponde a tutti i messaggi che riceve. “Sono soddisfatto di come sta procedendo il rapporto e credo che possiamo migliorarlo ulteriormente”.“Nel complesso, il team è riuscito a risolvere alcuni conflitti passati e a instaurare un rapporto con i sindacati, i concessionari e i fornitori”, ha affermato Filosa. “Giorno dopo giorno, sempre meglio”.

Filosa ha anche sottolineato l’investimento di 13 miliardi di dollari (il più grande nei 100 anni di storia dell’azienda) nelle sue attività nel Midwest, che secondo lui creerà circa 5.000 posti di lavoro in più negli stabilimenti Stellantis e altri 20.000 posti di lavoro presso fornitori terzi. “La nostra stima è di 25.000 posti di lavoro in totale. Ovviamente, è una buona notizia sia per (la UAW) che per noi”, ha affermato Filosa.

In un anno turbolento per la politica sui veicoli elettrici negli Stati Uniti, Stellantis ha ridimensionato, posticipato o cancellato diversi modelli elettrici, puntando nuovamente sui motori a combustione interna. Recentemente il gruppo ha sospeso la produzione di tutti i plug-in hybrid, inclusi Jeep Wrangler e Grand Cherokee 4xe, e Ram ha annullato il lancio del pick-up elettrificato, concentrandosi su una versione a autonomia estesa. Dodge ha fermato il Charger elettrico. Secondo Filosa, questi cambiamenti riflettono la “libertà di scelta” per i clienti, con un mix futuro di ibridi, veicoli elettrici ad autonomia estesa e motori tradizionali, incluso il rilancio del V8 HEMI.

Infine dopo le voci dei giorni scorsi la stampa americana ha chiesto ad Antonio Filosa dei possibili tagli di brand. Filosa non ha escluso la possibilità di ridurre o spostare l’ampio portafoglio internazionale di marchi di veicoli del gruppo.

Quando è stato chiesto a Filosa se avesse intenzione di tenere unita la famiglia, ha risposto che si trattava di una domanda interessante e che avrebbe affrontato in modo approfondito al Capital Markets Day del 2026. “Siamo privilegiati, vero?” ha detto Filosa riferendosi al vasto portfolio del marchio. “Tutti vorrebbero avere Jeep, Ram, Dodge, Chrysler, Fiat, Peugeot, Citroën, Opel… Quindi siamo privilegiati ad avere alcuni grandi marchi storici nel nostro portfolio. Affronteremo la questione al Capital Markets Day del 2026 la cui data sarà stabilita presto.”