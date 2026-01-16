Nuova Alfa Romeo 75: il ritorno di un’icona in chiave moderna

Le immagini che vi proponiamo in questo nostro articolo sono quelle non di un modello di produzione, ma di un render digitale firmato dal creatore e designer indipedente Bruno Callegarin. Come dice lui stesso si tratta di uno studio di stile che immagina una reinterpretazione contemporanea della leggendaria Alfa Romeo 75, proiettata nel presente con contenuti tecnici e stilistici di altissimo livello. I render sono stati pubblicati sui social nelle scorse ore dal suo autore e stanno già facendo discutere alfisti e appassionati che al solito si dividono tra chi gradisce e chi invece non si dice d’accordo con la reintepretazione.

Nuova Alfa Romeo 75: sul web c’è chi la immagina così in chiave moderna

Il progetto si configura come una visione moderna e muscolare di una delle coupé più iconiche del Biscione, reinterpretata con proporzioni aggressive, superfici tese e un linguaggio formale che fonde heritage Alfa Romeo e design futuristico. Il frontale di questa ipotetica nuova Alfa Romeo 75 è immediatamente riconoscibile grazie alla presenza del classico Scudetto Alfa Romeo, qui rivisitato in chiave tridimensionale e integrato in una calandra nera scolpita, dal disegno geometrico e tecnico.

I gruppi ottici anteriori sono sottili e affilati, con firme luminose a LED che enfatizzano lo sguardo deciso e sportivo della vettura, richiamando l’aggressività delle Alfa più recenti.Il cofano lungo e ribassato, con nervature marcate, trasmette potenza e dinamismo, mentre le ampie prese d’aria e gli splitter in fibra di carbonio sottolineano l’indole racing di questa Alfa Romeo 75 moderna.

La vista laterale mette in risalto proporzioni perfette: assetto ribassato, passo lungo e superfici pulite interrotte da tagli netti e geometrici. I cerchi in lega di grande diametro, dal design aerodinamico, riempiono completamente i passaruota, rafforzando la sensazione di solidità e prestazioni estreme. Il montante posteriore inclinato e la linea di cintura alta richiamano chiaramente la 75 originale, reinterpretandola con un linguaggio attuale.

Il retrotreno è compatto e potente, caratterizzato da una fascia luminosa orizzontale che attraversa l’intera larghezza dell’auto, soluzione moderna che dona continuità visiva e larghezza percepita. Il diffusore posteriore pronunciato e le superfici scolpite enfatizzano l’anima sportiva, suggerendo prestazioni di livello supercar.

Secondo la visione di Bruno Callegarin, questa nuova Alfa Romeo 75 moderna sarebbe spinta da un motore V6 2.9 cc capace di erogare 520 cavalli, un chiaro omaggio alla storica architettura V6 Alfa Romeo, rivisitata con tecnologia contemporanea. Numeri che collocano idealmente questa vettura nel segmento delle coupé ad alte prestazioni, pronte a competere con i nomi più blasonati del panorama sportivo internazionale.

Con questo render che sta facendo discutere sul web, Bruno Callegarin è riuscito a catturare l’essenza della 75 originale, carattere, sportività e personalità, reinterpretandola con un design moderno, aggressivo e credibile per il mercato attuale. Una visione che fa sognare appassionati e alfisti, dimostrando come il passato del Biscione possa ancora dare origine a progetti attuali e molto interessanti che si spera possano essere di ispirazione per le future auto del biscione in arrivo nel corso dei prossimi anni.