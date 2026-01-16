Alfa Romeo Tonale: fino al 31 gennaio in promozione ad un prezzo interessante

Alfa Romeo Tonale che a fine 2025 è stata aggiornata è protagonista per tutto il mese di gennaio di una interessante promozione. Il C-SUV della casa automobilistica milanese per tutto il mese può essere acquistato con finanziamento che prevede un anticipo 9.900 euro e 36 rate mensili a partire da 229 euro e per chi volesse riscattare il veicolo la maxi rata finale di 23.215 euro. Ovviamente il cliente può anche optare per non riscattare l’auto e prenderne una nuova. La promozione prevede un Tan del 5,49% e un Taeg del 6,94%. Per accedere a questa promozione è necessaria la permuta. L’offerta riguarda la versione con motore 1.5 da 175 cv ibrida in allestimento base. Di solito questo modello ha un prezzo di di listino di 41.650 euro ma in promozione viene offerta a 36.211 euro.

Ecco le promozioni valide fino al 31 gennaio 2026 per acquistare Alfa Romeo Tonale

Altra promozione interessante è quella che riguarda Alfa Romeo Tonale con motore diesel offerta con finanziamento in caso di permuta a 199 euro al mese con anticipo di 5.820 euro e maxi rata finale in caso di riscatto di 25.800 euro. La versione interessata è quella con motore 1.6 da 130 cv Diesel, in allestimento base che di soluto ha un prezzo di listino di 39.850 euro ma che in promozione viene offerta a 33.354 euro.

In promozione fino al 31 gennaio anche la versione top di gamma ibrida plug-in con motore da 270 cavalli. In questo caso le 36 rate mensili sono da 249 euro e l’anticipo è di 14.335 euro. La maxi rata finale in caso di riscatto è pari a 27.128 euro. Anche in questo caso queste cifre valgono solo in caso di finanziamento e permuta. Per la precisione si tratta della versione dotata di motore 1.3 270 cv ibrida Plug-in Q4 in allestimento base che di solito ha un prezzo di 51.100 euro ma che con questa promozione viene offerta a 44.591 euro.

Infine Alfa Romeo ha previsto una promozione interessante anche per l’edizione speciale con motore diesel da 130 cavalli Alfa Romeo Tonale Milano Cortina 2026. In questo caso l’anticipo è di 7.990 euro, le 36 rate sono da 199 euro e la maxi rata finale in caso di riscatto è pari a 29.950 euro. Ricordiamo che questa versione dispone di dettagli inediti quali: Cerchi in lega da 20” diamantati con finiture opache grigio grafite, Pinze freno Brembo nere con firma Alfa Romeo bianca, Sedili in Alcantara e pelle sintetica, con traforatura color ghiaccio, inserti e cuciture color ghiaccio e Ambient lighting multicolore su plancia con grafica dedicata e logo Tonale. Con la promozione in caso di permuta e finanziamento il prezzo passa da 46.100 euro a 39.041 euro.