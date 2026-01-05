Nuova Jeep Renegade: nel 2026 sapremo la verità sul suo destino, se torna o sparisce

Di una nuova Jeep Renegade si parla tanto ma al momento non vi sono certezze. Qui da noi in Europa la sua produzione è stata interrotta in maniera definitiva nei mesi scorsi e non si sa se in futuro ci sarà spazio per una nuova generazione o quanto meno una erede. Ci sono voci su un nuovo SUV compatto che sarà prodotto da Jeep a Tychy in Polonia insieme a Jeep Avenger su piattaforma smart car. Al momento però non si sa se si tratterà di una nuova Renegade o di un altro modello.

Nuova Jeep Renegade: il 2026 ci darà le risposte sul futuro e capiremo se il SUV compatto tornerà o se sparirà per sempre

Il 2026 da questo punto di vista sarà un anno molto ma molto importante. Questo in quanto sapremo finalmente una volta per tutte se in futuro ci sarà ancora spazio nella gamma della casa automobilistica americana per una nuova Jeep Renegade o se il modello sparirà per sempre.

Al momento sappiamo solo che in passato si era pensato ad una nuova Jeep Renegade e c’era qualche dubbio se realizzarla su piattaforma smart car e proporla come un modello più economico e accessibile rispetto al resto della gamma anche in versione completamente elettrica oppure usare la STLA Small e differenziarla dalal Avenger con dimensioni maggiori e uno stile più squadrato ancora e con un animo maggiormente votato all’off road. Al momento però non sappiamo se una di queste due ipotesi sarà presa in considerazione alla fine o se ci opterà per il lancio di un modello totalmente diverso.

Di certo sembra abbastanza probabile che la gamma di Jeep possa ospitare in futuro un nuovo modello visto che al momento rimane uno spazio vuoto tra la Avenger che misura 4,08 metri e la nuova Compass che invece ne misura 4,55 metri. Ci vorrebbe insomma un modello di circa 4,3 metri – 4,35 metri. Si potrebbetrattare proprio della nuova Jeep Renegade secondo alcuni mentre altri propendono per un nuovo modello del tutto inedito che potrebbe però riprendere uno dei nomi storici del brand attualmente non utilizzato.

Al momento, le poche informazioni davvero consolidate indicano che, qualora la Jeep Renegade venga riproposta, adotterà un linguaggio stilistico profondamente rinnovato e coerente con quello dei modelli più recenti del marchio statunitense. Il riferimento è alle ultime realizzazioni della casa, come Avenger, Recon, la nuova Compass e l’ammiraglia Grand Cherokee, che hanno introdotto un design più moderno, robusto e tecnologico, destinato a influenzare anche i futuri sviluppi della gamma.

Un altro elemento che appare ormai assodato riguarda l’elettrificazione. La nuova Jeep Renegade dovrebbe infatti segnare un passaggio storico, proponendo per la prima volta versioni completamente elettriche, che secondo le previsioni andranno a costituire la parte predominante dell’offerta. Questo orientamento non esclude tuttavia la presenza di motorizzazioni tradizionali elettrificate: è plausibile l’introduzione di soluzioni ibride, pensate per garantire una transizione graduale. Al contrario, la disponibilità di propulsori esclusivamente a benzina sembra poco probabile, se non del tutto esclusa, in linea con le strategie di riduzione delle emissioni e con l’evoluzione del mercato europeo.