Dodge aggiunge due nuovi pacchetti grafici alla gamma Charger Sixpack

Dodge conferma la propria attenzione alla personalizzazione direttamente in fabbrica e dimostra come il carattere di un’auto non dipenda esclusivamente dall’aumento delle prestazioni. Per il Model Year 2026, il marchio americano introduce due nuovi pacchetti estetici dedicati alle Charger equipaggiate con motore Sixpack, pensati per rafforzarne l’impatto visivo senza intervenire sulla meccanica. Le nuove opzioni includono una grafica Satin Black applicata sul cofano e un set di doppie strisce arricchite dall’iconico logo Fratzog, elemento simbolico della storia Dodge.

Questi pacchetti permettono ai clienti di rendere la propria Charger ancora più personale già in fase di ordine, senza rinunciare agli allestimenti e alle finiture originali previste a listino. Un approccio che valorizza lo stile e l’identità del modello, offrendo soluzioni ufficiali curate nei dettagli e perfettamente integrate nel processo produttivo di Dodge.

Le nuove grafiche sono disponibili sulla Charger R/T biturbo e sulla Charger Scat Pack, entrambe alimentate dai motori Sixpack basati sul modello Hurricane di Dodge. Anziché alterare le prestazioni, questi aggiornamenti si concentrano sull’impatto visivo, integrando il moderno assetto widebody della Charger e riallacciandosi direttamente alla tradizione muscle car del marchio.

La più sobria delle due nuove opzioni è la grafica Satin Black sul cofano. Progettata per posizionarsi perfettamente al centro del cofano scolpito della Charger, la grafica mette in risalto visivamente il prominente powerdome che caratterizza i modelli equipaggiati con SIXPACK. La finitura satinata crea un forte contrasto con i colori esterni disponibili per la Charger, aggiungendo un tocco furtivo e aggressivo senza sopraffare il design.

A differenza delle soluzioni opache del passato, spesso percepite come interventi aftermarket, la nuova grafica Satin Black per la Charger Sixpack nasce come parte integrante del progetto. Il trattamento si estende in modo naturale fino alla cornice del cofano specifica per questa versione, evidenziando chiaramente la sua natura di optional ufficiale sviluppato in fabbrica, e non di semplice adesivo applicato successivamente. Con un prezzo di partenza di 395 dollari, rappresenta anche un’opzione accessibile per chi desidera dare un tocco personale alla propria Charger senza ricorrere a grafiche invasive o a tutta lunghezza.

Per chi cerca un impatto visivo più marcato, Dodge propone le doppie strisce Fratzog con accenti rossi. Ogni fascia integra il motivo ripetuto del logo Fratzog, simbolo reinterpretato delle nuove muscle car del marchio. L’effetto è un equilibrio riuscito tra tradizione e modernità: aggressivo ma ordinato, deciso senza risultare eccessivo. Un dettaglio particolarmente curato riguarda la compatibilità con il tetto in vetro, che permette agli occupanti di intravedere il motivo Fratzog anche dall’interno dell’abitacolo.

Le doppie strisce, proposte a partire da 1.695 dollari e già viste sulla Charger Daytona, approdano ora anche sulle versioni Sixpack. Secondo Matt McAlear, si tratta solo dell’inizio di una strategia più ampia, pensata per offrire ai clienti un alto livello di personalizzazione direttamente supportata dalla fabbrica.

A completare l’offerta c’è un catalogo Mopar sempre più ricco, che include componenti estetici e soluzioni tecniche come prese d’aria, scarichi ad alte prestazioni e accessori dedicati, consentendo ai proprietari di modellare stile e carattere della propria Charger restando all’interno dell’ecosistema ufficiale.