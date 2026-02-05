Jeep lancerà modelli Track Edition in edizione limitata per Compass e Commander in Giappone

Stellantis Japan annuncia il debutto sul mercato giapponese di due versioni speciali a tiratura limitata: Jeep Compass Track Edition, proposta in 100 esemplari, e Jeep Commander Track Edition, disponibile in 150 unità. I due modelli, rispettivamente SUV compatto urbano e SUV medio a sette posti, saranno commercializzati presso la rete di concessionari Jeep autorizzati in Giappone a partire da sabato 21 febbraio. Il prezzo di listino consigliato, comprensivo di imposte, è fissato a 5.680.000 yen per la Compass Track Edition e a 6.460.000 yen per la Commander Track Edition.

La Track Edition si basa sul modello Limited di alta qualità, ricco di funzionalità e dotazioni di sicurezza, ed è un veicolo in edizione limitata che si distingue per il suo aspetto speciale e sofisticato, con dotazioni di design speciali che presentano uno stile audace e interni di alta qualità, nonché caratteristiche distintive dell’edizione limitata.

Gli esterni presentano una fascia anteriore, passaruota e modanature sottoporta in tinta con la carrozzeria, insieme a dettagli grigi, che creano un’impressione di stile. Inoltre, il logo Jeep è stato modificato dal precedente cromato a nero lucido, ed è presente uno speciale badge “TRACK“, che esalta ulteriormente il carattere distintivo del veicolo in edizione limitata.

Gli interni presentano un elegante contrasto tra il Tupelo Brown, un colore esclusivo di questo veicolo in edizione limitata, e il nero, creando uno spazio di alta qualità. La console centrale è incisa con l’anno di fondazione di Jeep, “1941”, incorporando dettagli che ricordano l’85° anniversario del marchio.

La Jeep Compass Track Edition si distingue per un look ricercato e deciso, valorizzato dal tetto nero a contrasto che ne rafforza il carattere elegante e dinamico. L’abitacolo è pensato per offrire comfort in ogni condizione climatica, grazie ai sedili anteriori ventilati e ai rivestimenti in pelle sintetica nei toni Tupelo marrone e nero. La carrozzeria è proposta nella raffinata tinta Pearl White Tri-Coat, che dialoga con numerosi elementi in nero lucido.

Tra le dotazioni dedicate spiccano gli specchietti esterni neri, le finiture interne con logo Track Edition ricamato, la console centrale con bracciolo marchiato Jeep 1941 e la griglia anteriore scura con inserti cromati. Completano l’allestimento cerchi in lega da 18 pollici, barre sul tetto nere, badge dedicati e dettagli estetici coordinati che esaltano l’identità esclusiva della versione.

Commander Track Edition punta su un’impostazione ancora più ricercata, con supporto della strumentazione rivestito in pelle scamosciata nera e un ambiente interno che richiama chiaramente quello della Grand Cherokee L Summit Reserve, modello di riferimento del marchio. La qualità percepita sale di livello grazie a finiture curate e materiali che si collocano oltre gli standard della categoria. La gamma colori prevede due tinte esclusive: Pearl White Tri-Coat, prodotta in soli 100 esemplari, e Techno Green Metallic, limitata a 50 unità.

L’allestimento Track Edition include numerosi elementi distintivi: specchietti e modanature nere lucide, antenna a pinna di squalo in tinta, sedili in pelle sintetica marrone Tupelo e nero, console centrale con bracciolo marchiato Jeep 1941, barre sul tetto nere e cerchi in lega da 18 pollici con finitura diamantata.

Per celebrare il debutto delle versioni Compass Track Edition e Commander Track Edition, Jeep organizza nei concessionari autorizzati la campagna “Commander & Compass Freedom Test Drive”, attiva fino a domenica 1° marzo.