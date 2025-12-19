Fiat vince altri due premi con Titano e Fastback

Fiat conferma il suo ruolo di protagonista nel mercato automobilistico brasiliano, dove guida le vendite da cinque anni consecutivi. L’azienda ha recentemente ottenuto due nuovi riconoscimenti di grande rilievo. Il modello Titano è stato eletto “Miglior Pickup con Telaio” da Trend Car, iniziativa promossa dai noti portali Terra e Guia do Carro, sottolineando la sua eccellenza in termini di robustezza e prestazioni.

In Brasile Fiat riceve altri due premi grazie al pickup Titano e al SUV coupè Fastback

Parallelamente, il Fastback ha conquistato un altro importante premio, ricevendo il riconoscimento per il successo commerciale a Rio de Janeiro dalla rinomata rivista Roda Rio Magazine. Questi premi evidenziano non solo la popolarità dei veicoli Fiat, ma anche la capacità del marchio di combinare qualità, design e performance apprezzate dai consumatori brasiliani.

Eletto “Miglior Pickup con Telaio” da Trend Car, il Titano ha subito modifiche significative nel suo model year 2026. Prodotto a Córdoba, in Argentina, il pick-up ha ricevuto un motore 2.2 Multijet che, abbinato a un nuovo cambio automatico a otto rapporti, ora eroga 200 CV di potenza e 450 Nm di coppia, garantendo la potenza necessaria sia per il lavoro nei campi che per la guida quotidiana in città. Il modello è inoltre dotato di freno di stazionamento elettronico, freni a disco su tutte e quattro le ruote e trazione integrale permanente (AWD).

La Fastback, l’auto più venduta a Rio de Janeiro, è il primo SUV Coupé di Fiat in Brasile. Disponibile con tre motorizzazioni (Turbo 200, Turbo 200 Hybrid e Turbo 270), il modello combina il meglio in termini di design, prestazioni, spazio, tecnologia e sicurezza. Per il model year 2026, la Fastback ha ricevuto aggiornamenti, tra cui una griglia completamente ridisegnata e un nuovo paraurti con linee più decise ed espressive, che rendono il modello ancora più imponente. Il tetto panoramico è disponibile come optional sulle versioni Impetus T200 Hybrid e Limited Edition T270, e di serie sulla versione Abarth.