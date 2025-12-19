Jeep supera 1 milione di unità vendute nel 2025, confermandosi brand globale Stellantis

Il 2025 si chiude con un bilancio positivo per Jeep, confermandosi marchio globale del Gruppo Stellantis. Con una gamma di tredici modelli pensati per i diversi mercati, quattro centri di progettazione e dieci stabilimenti produttivi, la casa americana ha superato il milione di unità vendute, dimostrando la sua capacità di offrire soluzioni tecnologiche, di design e prodotto adatte a ogni continente.

L’Italia si conferma primo mercato europeo per Jeep, con circa 60.000 immatricolazioni

I valori fondanti del brand – passione, libertà, avventura e autenticità – si riflettono nei modelli più recenti. Avenger, il primo SUV Jeep di segmento B, progettato al Jeep Design Studio di Torino, ha raccolto numerosi riconoscimenti, incluso il titolo di Auto dell’Anno 2023, grazie a stile, funzionalità e tecnologia innovative. La Nuova Compass, anch’essa Made in Italy, eleva gli standard del segmento C-SUV con maggiore comfort, connettività e capacità off-road, unendo design iconico e tecnologie avanzate.

A breve si aggiungeranno Wagoneer S e Recon: il primo ridefinirà il segmento D-SUV con stile, raffinatezza e prestazioni 4xe, il secondo offrirà capacità off-road eccellenti e guida open air, ideale anche per la città e la famiglia. Jeep mantiene così la sua filosofia unica, fondata sulla combinazione di robustezza, sicurezza, versatilità e carattere distintivo, pronta a consolidare la leadership e a introdurre il 50% di veicoli elettrici nel segmento D entro il 2026.

Nel competitivo mercato europeo, Jeep ha mantenuto tra gennaio e novembre 2025 una quota dell’1% sul totale e dell’1,8% nel segmento SUV, in crescita in diversi Paesi: Portogallo (+42%), Austria (+35%), Regno Unito (+21%) e Polonia (+16%). L’Italia resta il mercato principale in Europa e il terzo al mondo, con circa 60.000 immatricolazioni.

Protagonista di questi risultati è la Jeep Avenger, venduta in oltre 230.000 unità dal lancio, grazie a un’offerta completa che spazia dal 100% elettrico, all’e-Hybrid, alla benzina manuale fino al 4xe elettrificato con trazione integrale. Questa gamma permette all’Avenger di coprire appieno il segmento B-SUV, secondo più grande in Europa, e di essere venduta in 62 Paesi.

In Italia, Avenger conferma il primato: SUV e B-SUV BEV più venduto nel 2024 e nel periodo gennaio-novembre 2025, con una quota del 5,63% nel segmento SUV e oltre il 16% tra i B-SUV 100% elettrici. Jeep consolida così una quota complessiva del 4,2% e del 7,4% nel mercato SUV, con oltre 65.000 consegne previste entro fine 2025. Ad affiancarla arriva la Nuova Compass, terza generazione del SUV globale che ha superato 2,5 milioni di vendite.

Costruita sulla piattaforma STLA Medium, combina design iconico, tecnologia avanzata e libertà di scelta tra motorizzazioni ibride, plug-in o elettriche. Progettata a Torino, sviluppata a Balocco e prodotta a Melfi, la Compass eccelle in città, in autostrada e nelle avventure all’aperto. Con motorizzazioni fino a 375 CV e un’autonomia di 650 km, design aerodinamico e sistemi Selec-Terrain, offre sicurezza, comfort e capacità fuoristrada, confermando la tradizionale versatilità Jeep.