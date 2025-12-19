Jeep premiata  agli Automobile Awards 2025 per la Avenger 4xe The North Face Edition

Jeep è stata insignita del Jury’s Choice Award nella categoria Premio Speciale della Giuria degli Automobile Awards grazie alla collaborazione con The North Face, da cui è nata la Jeep Avenger 4xe The North Face Edition. Il riconoscimento premia un progetto che unisce design, innovazione e spirito outdoor, valorizzando l’identità dei due brand. Il premio è stato consegnato il 18 dicembre a Parigi, nella prestigiosa sede dell’Automobile Club de France, a Tarik Yaou, Direttore di Jeep Francia, che ha ritirato il riconoscimento a nome del marchio.

“Ricevere il premio della giuria agli Automobile Awards per la nostra collaborazione con The North Face sulla Jeep Avenger è motivo di grande orgoglio”, sottolinea Tarik Yaou, Direttore di Jeep Francia. “Due icone americane, due culture di libertà e avventura, unite per offrire un’esperienza autentica e sostenibile. Questo premio premia l’audacia dei nostri team e conferma l’appeal di Jeep in Francia”.

La Jeep Avenger 4xe The North Face Edition, frutto della collaborazione tra i team di progettazione di Jeep e The North Face, celebra una visione condivisa dell’esplorazione e della vita all’aria aperta, con materiali innovativi e un design funzionale ispirato alla montagna. Limitata a 4.806 unità, un omaggio all’altitudine del Monte Bianco, l’edizione si distingue per i dettagli Summit Gold, una griglia a sette feritoie con linee topografiche , un adesivo antiriflesso sul cofano e sedili esclusivi , resistenti e lavabili, ispirati ai piumini The North Face.

Jeep Avenger 4xe The North Face Edition si fonda su una tecnologia ibrida da 145 cavalli con trazione integrale, progettata per garantire prestazioni ed efficienza. Il modello offre capacità off-road di riferimento per il segmento, grazie a un’altezza da terra di 210 millimetri e a avanzate doti di attraversamento su terreni complessi. Queste caratteristiche rendono laThe North Face Edition una compagna ideale per chi cerca versatilità, affidabilità e spirito d’avventura, sia su percorsi extraurbani sia nelle condizioni più impegnative.