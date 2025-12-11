Jeep Compass, Commander, Renegade e Fiat Toro saranno i modelli ibridi prodotti a Goiana

Stellantis ha annunciato che nel 2026 lo stabilimento di Goiana avvierà la produzione di quattro modelli dotati di tecnologia ibrida. L’unico escluso sarà il Ram Rampage, mentre Fiat Toro e le Jeep Compass, Renegade e Commander adotteranno un sistema mild-hybrid a 48 Volt, confermando quanto anticipato da Autos Segredos a settembre. Questa soluzione sarà integrata con il propulsore 1.3 Turbo 270 Flex, affiancato dal cambio automatico AT6, con l’obiettivo di migliorare efficienza complessiva, prestazioni e riduzione dei consumi. Il sistema ibrido a 48 Volt della Jeep Commander e della Renegade, nonché della Fiat Toro, funzionerà in abbinamento al motore 1.3 Turbo 270 Flex.

Il motore elettrico aggiuntivo genera 28 CV di potenza e 5,6 kgfm di coppia. Tuttavia, il sistema MHEV a 48 Volt consente due percorsi: aggiungere potenza e coppia alla Fiat Toro 2027 e anche alle Jeep Commander e Renegade 2027, oppure migliorare i consumi. Seguendo la logica del sistema a 12 Volt, il sistema a 48 Volt dovrebbe essere denominato T270 Hybrid. La batteria da 48 volt con una capacità di 0,9 kWh supporta il sistema, alimentato anche dai due motori. Come per il sistema a 12 volt dei modelli Pulse e Fastback, la batteria è alloggiata sotto il sedile del conducente. La gestione elettronica controlla il funzionamento tra modalità termica, elettrica o ibrida, ottimizzando l’efficienza e il risparmio di carburante.

L’analisi del sistema oggi impiegato da Stellantis su Fiat Pulse, Fastback e sui modelli ibridi Peugeot 208 e 2008, basato su un motore elettrico ausiliario a 12 Volt e su una trasmissione automatica epicicloidale, suggerisce che l’adozione di un cambio a doppia frizione ridurrebbe le perdite di potenza. Le DCT, infatti, offrono frizioni più efficienti rispetto ai convertitori di coppia e, in genere, risultano anche più leggere delle trasmissioni automatiche tradizionali di pari dimensioni. Lo stesso vale nel confronto tra un sistema a 12 Volt e uno a 48 Volt: l’incremento del voltaggio consente l’impiego di un motore elettrico più potente, capace di fornire maggiore energia alle ruote, soprattutto se abbinato a un cambio DCT. Sebbene più costosi, sia la doppia frizione sia l’architettura elettrica a tensione superiore garantirebbero migliori prestazioni complessive. In sostanza, l’ibrido offrirà più potenza e coppia, ma l’erogazione risulterà meno immediata con un automatico tradizionale. Tra i modelli coinvolti, solo la Jeep Renegade 2027 riceverà aggiornamenti estetici dedicati.