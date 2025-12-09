Jeep: offerte imperdibili sui modelli Renegade, Compass e Commander in Brasile

Jeep, marchio sinonimo di libertà, autenticità e avventura, lancia la campagna e promozione al dettaglio “Last Chance Jeep”, offrendo sconti e condizioni esclusive per i modelli Renegade Altitude, Compass Sport e Commander Longitude del 2026. Si tratta di sconti fino a R$ 26.000 con consegna immediata e un valore di permuta premium per coloro che vogliono assicurarsi la propria Jeep in questo periodo di feste.

Advertisement

“Last Chance Jeep”: sconti esclusivi in Brasile per i modelli Renegade Altitude, Compass Sport e Commander Longitude

Tra i modelli di punta c’è la Renegade Altitude, al prezzo di R$ 145.190, ora disponibile a R$ 122.990 in contanti (con uno sconto totale di R$ 22.200). Icona del marchio e successo commerciale nel Paese, la Renegade è l’unico B-SUV sul mercato a offrire prestazioni elevate, tecnologia avanzata e un design unico e senza tempo nel suo segmento.

La Compass Sport 2026, un modello che combina prestazioni elevate, tecnologie avanzate, dotazioni di sicurezza complete e una capacità off-road che non trova rivali nella sua categoria, viene ora proposta a un prezzo estremamente competitivo: R$ 146.990 per chi sceglie il pagamento in contanti, con un vantaggio totale di R$ 24.500 rispetto al prezzo originale. Inoltre, per rendere l’acquisto ancora più accessibile, sono disponibili diverse opzioni di finanziamento dedicate, pensate per soddisfare le esigenze di ogni tipo di cliente.

Advertisement

Anche il nuovo Jeep Commander Longitude, un SUV a sette posti considerato un punto di riferimento per comfort, raffinatezza, versatilità e tecnologia, riceve uno sconto significativo: il prezzo scende da R$ 224.290 a R$ 197.990 per il pagamento in contanti, garantendo un risparmio complessivo di R$ 26.300.

La campagna promozionale “Last chance Jeep” sarà valida esclusivamente per tutto il mese di dicembre e verrà diffusa capillarmente attraverso i principali mezzi di comunicazione. Nel frattempo, l’intera rete di concessionari Jeep allestirà eventi dedicati, giornate speciali e iniziative esclusive per accogliere i clienti interessati a scoprire e acquistare un nuovo modello Jeep, offrendo un’esperienza completa e personalizzata.