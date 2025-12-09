Fiat sfrutta il finale del campionato brasiliano trasmesso su TV Globo per festeggiare 5 anni di leadership nelle vendite

Con una campagna ideata da Leo, Fiat sfrutta il momento più atteso del campionato per rafforzare la sua posizione di leader nel mercato automobilistico per cinque anni consecutivi. La casa automobilistica italiana ha unito due delle passioni dei brasiliani – le auto e il calcio – per celebrare il quinto titolo di vendite consecutivo, che celebra la leadership del marchio nel mercato automobilistico brasiliano negli ultimi cinque anni. Durante la fine del campionato Brasileirão su TV Globo, domenica scorsa (7 dicembre), Fiat ha presentato un’iniziativa, sviluppata in collaborazione con Leo, per rafforzare l’immagine del marchio in Brasile.

Fiat ha scelto la finale del campionato di calcio brasiliano

Dopo l’annuncio del campione del 2025, il narratore ha evidenziato che, oltre al vincitore in campo, c’è un campione imbattuto da cinque anni: Fiat. La trasmissione ha poi mostrato un’animazione grafica che svelava la striscia vincente della casa automobilistica e invitava il pubblico, tramite codice QR, a scoprire i modelli responsabili di questa performance.

L’iniziativa nasce dalla consapevolezza che la fase finale del campionato brasiliano rappresenta un momento di forte emozione collettiva e un’opportunità ideale per consolidare i traguardi culturali e le performance del brand. “Il Brasile vive il calcio in un modo unico e abbiamo deciso di sfruttare questa energia per celebrare un traguardo molto significativo: cinque anni consecutivi al vertice delle vendite. Questo risultato riflette la forza del marchio Fiat, la competitività del nostro portafoglio e, soprattutto, il rapporto di fiducia con il consumatore brasiliano. Trasformare questo traguardo in una comunicazione live è stato un modo efficace per condividere questa vittoria con il pubblico”, commenta Alessandra Souza, Vice President Marketing & Brand Communication di Stellantis in Sud America.

Partner di Fiat da oltre trent’anni, Leo contribuisce a consolidare questa traiettoria del marchio con idee che combinano comportamento, cultura e risultati. Per Sabrina Spinelli, Executive Business Director di Leo per Fiat, “una relazione così lunga ci permette di comprendere a fondo il consumatore e i suoi rituali. Abbiamo visto la finale del campionato brasiliano come un momento culturalmente legittimo per introdurre i dati di mercato nel dibattito pubblico in modo semplice, diretto ed entusiasmante. Collegare la leadership di Fiat a un territorio simbolico come il calcio rafforza il ruolo strategico del marchio e traduce il nostro impegno nel trasformare le intuizioni in un impatto concreto per il marchio”.

Chiudendo il 2025 con un’iniziativa che coniuga tempismo, analisi comportamentale e linguaggio popolare, Fiat riafferma la sua coerenza di mercato e la sua capacità di interagire con il Paese in modo contemporaneo e comprensibile. Ricordiamo che il pickup Strada si appresta a confermarsi per l’ennesima volta il veicolo più venduto nel paese e molti altri modelli si sono distinti nel mercato auto del Brasile come Argo, Mobi, Pulse e Fastback.