Nuova Fiat Fastback avvistata in Italia ma il suo debutto potrebbe slittare ancora

Nuova Fiat Fatsback è stata nuovamente avvistata in Italia in versione prototipo camuffato mentre svolgeva alcuni test in autostrada. Il suo sviluppo sembra essere a buon punto come confermano i numerosi avvistamenti dei prototipi in varie parti del mondo. Tuttavia si vocifera che per il suo debutto si dovrà aspettare ancora. Si era parlato di giugno 2026 ma secondo alcune recenti voci di corridoio è possibile che il suo arrivo slitti a fine 2026 con la commercializzazione vera e propria che invece potrebbe avvenire agli inizi del 2027. Ovviamente al momento non c’è nulla di ufficiale e dunque attendiamo conferme da parte di Fiat che per il momento tace come del resto avviene già da un po’ forse in attesa della comunicazione da parte del CEO di Stellantis Antonio Filosa del nuovo piano industriale del gruppo automobilistico.

Advertisement

Lo sviluppo della nuova Fiat Fastback procede ma il debutto pare ancora lontano

Dalle immagini fin qui trapelate emergono alcuni dettagli chiave del futuro modello che si dovrebbe chiamare nuova Fiat Fastback ma anche qui non escludiamo sorprese: il montante posteriore appare molto inclinato, suggerendo il design definitivo dell’auto di serie. Gli elementi sopra il lunotto e i rigonfiamenti sulle portiere risultano essere camuffature temporanee, concepite per nascondere le forme reali del veicolo. Il prototipo sembra quasi pronto per la produzione, senza componenti provvisorie evidenti. I gruppi ottici posteriori, pur coperti da pellicole, corrispondono a quelli destinati al modello di serie e mostrano segmenti a LED suddivisi su tre livelli, in linea con quanto anticipato dai teaser pubblicati lo scorso anno. Questo indica che il design definitivo è ormai consolidato e che il veicolo si avvicina alla fase finale prima del lancio commerciale. L’insieme dei dettagli rivela un’auto curata, con linee moderne e un linguaggio stilistico coerente con le anticipazioni ufficiali.

Advertisement

Ricordiamo che la nuova Fiat Fastback dovrebbe arrivare poco prima o insieme alla Fiat Grizzly. Entrambi saranno SUV di segmento C lunghi circa 4,4 metri con molte somiglianze estetiche soprattutto all’anteriore e all’interno con Fiat Grande Panda. La principale differenza tra loro sarà nella parte posteriore con la Grizzly dalle forme più squadrate e la Fastback invece con uno stile più aerodinamico e da SUV coupè. Entrambe saranno prodotte per l’Europa presso lo stabilimento Stellantis di Kenitra in Marocco.