La nuova Fiat 500 Hybrid debutta in tutte le concessionarie italiane: porte aperte il 29 e 30 novembre

All’indomani di quella che è stata una lunga settimana di celebrazioni svoltesi a Torino in occasione dell’avvio della produzione della nuova Fiat 500 Hybrid, la nuova city-car del costruttore torinese debutta presso tutte le concessionarie italiane. In questo modo sarà già possibile apprezzarla da vicino e anche provarla su strada.

Il primo porte aperte con la nuova Fiat 500 Hybrid assoluta protagonista è previsto già per domani, 29 novembre, e domenica 30 novembre. Questo primissimo porte aperte che coinvolge la variante ibrida dell’iconica 500 a marchio Fiat coinvolgerà l’intera rete di vendita italiana di Fiat, con la possibilità di provare su strada il novo modello che ritorna ad essere prodotto presso lo stabilimento torinese di Mirafiori. Lì dove la primissima Fiat 500 era nata nel 1957.

Tutte le concessionarie italiane del Gruppo accoglieranno questo fine settimana la nuova Fiat 500 Hybrid

Ogni concessionaria italiana del Gruppo accoglierà i visitatori con coinvolgenti animazioni che saranno ispirate al claim “Sei bellissima”, scelto per il lancio commerciale di questa nuova Fiat 500 Hybrid. Allo stesso tempo sarà possibile lasciare un proprio commento su un wall dedicato o una lettera che racconta la propria storia personale con l’eterna 500. La visita si trasformerà così in un approccio emozionale e partecipativo che celebra il legame fra le persone e il modello.

D’altronde, da sempre, la Fiat 500 è stata un’autentica compagna di viaggio capace di creare ricordi indelebili in generazioni differenti e culture diverse. Non mancherà poi la possibilità di ordinare la nuova Fiat 500 Hybrid al prezzo promozionale di lancio di 16.950 euro per la versione Pop; ciò in caso di rottamazione e con finanziamento Stellantis Financial Services Italia e prime consegne previste già a gennaio del nuovo anno.

Tre le varianti di carrozzeria disponibili: Hatchback, 3+1 (che si potrà ordinare a partire da gennaio 2026) e Cabrio. In accordo con altrettanti allestimenti: Pop, Icon e La Prima. Agli allestimenti che compongono la gamma si somma la variante Torino che rappresenta un autentico tributo alla città che è la vera casa di Fiat; disponibile solo sulla versione Hatchback. I tre allestimenti permettono di abbinarsi a ogni tipologia di utenza. La versione Pop esprime l’essenza più pure della nuova Fiat 500 Hybrid, risultando essenziale e funzionale senza rinunciare alla tipica eleganza del modello. L’allestimento Icon si pone al centro della gamma e introduce una perfetta combinazione fra tecnologia, comfort e fascino urbano. Al top della gamma rimane La Prima che unisce l’eterno fascino del modello con dotazioni dedicate e finiture dall’animo premium.