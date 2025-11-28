Nuova Maserati Ghibli MHEV: il concept digitale che unisce diesel, performance e lusso

Con l’addio al diesel, Maserati ha deciso di puntare con forza su elettrico e motori benzina, abbracciando la filosofia della performance pura. Tuttavia, una fetta di clientela sembra essere rimasta senza alternative: i dirigenti e i professionisti che percorrono centinaia di chilometri ogni giorno. Questi viaggiatori non cercano solo potenza; desiderano autonomia, efficienza e un comfort superiore, elementi che da sempre hanno contraddistinto le Maserati diesel, perfette per i lunghi trasferimenti autostradali. La silenziosità, la coppia ai bassi regimi e la capacità di percorrere chilometri con consumi contenuti erano caratteristiche irrinunciabili per chi guida per lavoro. Da queste esigenze deriva il render di una nuova Maserati Ghibli MHEV che vi proponiamo qui.

Il ritorno al diesel che stuzzica: ecco la nuova Maserati Ghibli 2.2 Turbo diesel Mild Hybrid di Berardino

La nuova Maserati Ghibli 2.2 Turbo Diesel Mild Hybrid (MHEV), proposta come ipotetica reinterpretazione moderna del motore diesel Maserati è l’ultima ipotesi realizzata dal creatore digitale Angelo Berardino e condivisa su LinkedIn. Il concept immagina un modello dotato di un propulsore capace di unire il tradizionale comfort del diesel con soluzioni ibride leggere, per migliorare efficienza e sostenibilità senza sacrificare la fluidità di marcia.

Il render mette in evidenza linee eleganti e proporzioni bilanciate, tipiche del linguaggio Maserati, integrando dettagli contemporanei come luci a LED e superfici aerodinamiche. Secondo la visione del designer, questa nuova Maserati Ghibli ipotetica rappresenterebbe un compromesso ideale tra prestazioni, lusso e autonomia, riempiendo il vuoto lasciato dall’uscita di scena del diesel.

Pur non essendo un modello reale, il render della nuova Maserati Ghibli MHEV di Berardino stimola la riflessione sul futuro del brand e sulle esigenze dei clienti long-distance. L’idea evidenzia come, anche nel passaggio verso l’elettrico, rimangano segmenti di mercato in cerca di soluzioni che combinino efficienza, comfort e tradizione automobilistica. Vedremo se un qualcosa di simile sarà previsto nel futuro piano della casa automobilistica del tridente. A nostro avviso è assai difficile per non dire impossibile un ritorno al diesel anche se in versione ibrida ma ovviamente la speranza è l’ultima a morire.