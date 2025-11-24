Fiat Strada raggiunge le 800.000 unità prodotte e mantiene la sua posizione di leader

Con risultati sempre più sorprendenti e una traiettoria legata a innovazione, robustezza e spirito pionieristico, Fiat Strada festeggia le 800.000 unità prodotte. Il pick-up preferito dai brasiliani è sulla buona strada per il quinto anno consecutivo come veicolo più venduto in Brasile nel 2025. Da gennaio a ottobre, sono state immatricolate 115.346 unità, oltre 12.000 in più rispetto al secondo classificato. Il momento clou dell’anno finora è stato il mese di ottobre, quando il modello ha registrato la sua migliore performance commerciale del 2025, con 14.040 unità vendute.

Sebbene Fiat Strada abbia riscosso un successo di vendite sin dal suo arrivo sul mercato nel 2020, il suo impatto e la sua innovazione nel segmento sono iniziati molto prima, con il suo primo lancio nel 1998. Nel corso dei suoi 27 anni di storia, Fiat Strada è stato un vero esempio di alta tecnologia, versatilità, robustezza e affidabilità nel segmento dei pick-up compatti. Dal suo lancio, è stato leader nel suo segmento per 25 anni consecutivi.

A dimostrazione di essere un veicolo adatto a tutti i tipi di pubblico e a tutte le esigenze, il nuovo Fiat Strada è arrivato nel 2020 con diverse caratteristiche che lo hanno reso un successo, come le quattro porte e i cinque posti, diventando il primo pick-up compatto a offrire questa configurazione, oltre a tecnologie come il controllo di stabilità e un sistema multimediale con connettività. Nel 2021, ha innovato ulteriormente diventando il primo del suo segmento con un cambio automatico CVT e, nel 2023, è diventato il primo pick-up del suo segmento con un motore turbo, il Turbo 200 Flex, che eroga fino a 130 CV di potenza e 200 Nm di coppia.

La sua nuova generazione colpisce anche per la capacità di carico: le versioni cabina plus trasportano fino a 720 kg e 1.354 litri, mentre le versioni doppia cabina offrono 650 kg e 844 litri, entrambe con una capacità di traino di 400 kg. Il cassone di carico, dotato di quattro ganci inferiori e sei superiori, garantisce sicurezza e flessibilità, rendendolo ideale per chi utilizza il veicolo sia per lavoro che per il tempo libero. Con tutti i suoi significativi contributi al segmento, la Strada si è affermata come una vera e propria icona dell’industria automobilistica nazionale.

“Raggiungere le 800.000 unità prodotte in 5 anni è la dimostrazione del ruolo di leadership della Nuova Fiat Strada. Con ogni nuovo risultato, la Strada si riafferma come l’auto preferita dai brasiliani, coniugando elevate prestazioni, versatilità e robustezza. Questo successo rafforza l’impegno di Fiat nel fornire tecnologia e qualità in ogni dettaglio della Strada”, commenta Federico Battaglia, Vice Presidente dei marchi Fiat e Abarth per il Sud America.

Dal suo lancio, il pick-up ha già ricevuto oltre 40 premi di settore. Oltre al successo in Brasile, il Fiat Strada viene attualmente esportato in diversi paesi sudamericani come Uruguay, Paraguay e Argentina. In Uruguay, il modello è leader di vendita dal 2023.