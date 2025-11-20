Jeep Gladiator si proietta nel 2026 con il nuovo e audace modello Willys ’41 buzz

Jeep Gladiator si lancia nel 2026 con il nuovo e audace modello Willys ’41 buzz, un grintoso omaggio alla tradizione militare del marchio. Questa edizione speciale fonde uno stile autentico con capacità leggendarie, rafforzando la tradizione di prestazioni e innovazione del marchio Jeep e offrendo ai clienti una scelta esclusiva per l’avventura. “Il modello Willys ’41 buzz unisce il design di ispirazione militare alle comprovate capacità Jeep in un modo senza tempo e allo stesso tempo pronto per l’avventura”, ha dichiarato Bob Broderdorf, CEO del marchio Jeep.

Ispirato all’iconico camion militare Jeep Kaiser M715, il modello Gladiator Willys ’41 Buzz rappresenta una perfetta celebrazione della tradizione militare Jeep, unendo stile audace, funzionalità e capacità off-road in un unico veicolo. Questo veicolo richiama il fascino del passato con dettagli retrò, pur offrendo tecnologia e prestazioni moderne per affrontare qualsiasi terreno.

Tra le caratteristiche distintive spiccano i cerchi esclusivi da 17 pollici verniciati in Olive Drab, che conferiscono un aspetto robusto e militare. Il cofano Mojave, arricchito da una decalcomania d’ispirazione vintage, richiama il design storico dei veicoli Jeep, mentre gli inserti dei sedili in cuoio Willys ’41 e il supporto centrale rivestito in tessuto Mantis Green aggiungono comfort e stile senza rinunciare alla praticità.

Il Gladiator Willys ’41 Buzz è inoltre equipaggiato con paraurti anteriori e posteriori in acciaio, pensati per resistere alle sollecitazioni più estreme dei percorsi off-road, e con una griglia di protezione a triplo cerchio Mopar che combina protezione e design aggressivo. I pneumatici per terreni fangosi completano il pacchetto, garantendo aderenza e prestazioni superiori sui sentieri più impegnativi, rendendo questa Jeep non solo un tributo storico, ma anche un mezzo versatile e pronto all’avventura.

Ogni dettaglio del Gladiator Willys ’41 Buzz riflette l’eredità militare e l’attenzione al dettaglio di Jeep, offrendo un equilibrio perfetto tra estetica iconica, comfort moderno e capacità off-road impareggiabile. È un veicolo che parla agli appassionati di storia automobilistica e agli amanti dell’avventura, pronto a distinguersi sia in città che sui sentieri più impervi.

Ora disponibile per gli ordini, il modello Jeep Gladiator Willys ’41 Buzz (prezzo consigliato di $ 47.840, esclusa la destinazione di $ 1.995) offre un moderno tributo alle radici avventurose del marchio Jeep, combinando uno stile distintivo con eccezionali capacità off-road.