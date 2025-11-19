Fiat 500e trionfa agli Auto Express Used Car Awards 2025

FIAT ha ottenuto un doppio riconoscimento agli Auto Express Used Car Awards 2025: la Fiat 500e ha trionfato nella categoria City Car e ha ricevuto un premio anche tra le Electric Car. Questi premi uniscono l’esperienza dei collaudatori di Auto Express e le opinioni dei proprietari, raccolte tramite il sondaggio Driver Power, per individuare le auto usate che offrono il miglior equilibrio tra qualità, affidabilità e valore complessivo per chi acquista un veicolo di seconda mano.

FIAT 500e vince la categoria City Car agli Auto Express Used Car Awards 2025

La vittoria della Fiat 500e premia il suo mix di iconico design italiano, prestazioni elettriche efficienti e praticità urbana. Con esemplari accessibili che ora percorrono appena 16.000 km, il premio sottolinea l’appeal del modello come punto di accesso accessibile al mondo dei veicoli elettrici.

Paul Barker, direttore di Auto Express, ha commentato: “La Fiat 500e è un’eccellente piccola auto elettrica e, come auto usata, offre agli acquirenti una city car di grande valore, elegante e alla moda. Gli Auto Express Awards si basano sulle opinioni del nostro team di esperti e sul feedback dei proprietari tramite il nostro sondaggio Driver Power, leader del settore. Amiamo la 500e ed è una vincitrice davvero meritevole nella categoria City Car del 2025”.

Lanciata nel 2020, la Fiat 500e si è rapidamente affermata come la city car elettrica leader in Europa. Concepita e realizzata a Torino, la 500e incarna il design e l’innovazione italiani e, con numerosi premi al suo attivo, tra cui “What Car?” “Miglior piccola auto elettrica per la città 2024” ed EcoCar “Migliore auto elettrica per la città 2024”, è il modello FIAT più celebrato della storia.

“Siamo entusiasti che la Fiat 500e abbia conquistato il premio come migliore City Car”, ha dichiarato Victoria Hatfield, direttore marketing di FIAT UK. “La 500 ha sempre rappresentato l’icona delle city car, e la versione elettrica ne prosegue la tradizione, offrendo una guida a zero emissioni perfetta per la città moderna. Questo riconoscimento evidenzia quanto la 500e sia apprezzata anche nel mercato delle auto usate, dimostrando che scegliere una mobilità sostenibile non significa rinunciare a stile, personalità o piacere di guida.”

La Fiat 500e offre eccellenti prestazioni elettriche, con una potenza fino a 87 kW (118 CV) e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 9,0 secondi. La possibilità di scegliere la capacità della batteria agli ioni di litio, da 24 o 42 kWh, garantisce alla 500e un’autonomia fino a 320 km nel ciclo combinato WLTP, rendendola ideale per l’uso quotidiano in città.