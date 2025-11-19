Nuovo Ram Dakota: svelata anche la versione Laramie 

Il nuovo Ram Dakota, che sarà lanciato in Brasile il prossimo anno, ha appena ricevuto un ulteriore aggiornamento con la presentazione dell’inedita versione Laramie. Il primo pick-up di medie dimensioni di Ram, diventato marchio indipendente nel 2009, debutta in Brasile e sarà una delle stelle del marchio al Salone dell’Auto di San Paolo, in programma dal 22 al 30 novembre. Il nuovo modello, insieme alla versione Warlock, sarà visibile anche presso l’esclusiva Ram Dakota House, che si terrà in contemporanea al Salone presso il Clube Esperia, con un’area esterna dedicata ai test drive.

Nuovo Ram Dakota: svelata l’inedita versione Laramie

“Presentare il nuovo Ram Dakota Laramie per la prima volta al Salone dell’Auto e alla Ram Dakota House consente ai potenziali clienti di ammirare da vicino il primo pick-up di medie dimensioni del marchio prima del suo lancio. Non perdiamo occasione per essere vicini ai nostri consumatori e appassionati, presentando in anteprima esclusiva il pick-up che sorprenderà il mercato nel 2026”, afferma Juliano Machado, vicepresidente Ram per il Sud America.

Il look esclusivo del nuovo Ram Dakota Laramie conferisce al modello uno stile unico nel suo genere, aggiungendo eleganza e raffinatezza a un pick-up già di per sé ineguagliabile. L’elemento distintivo è la griglia del radiatore cromata, con la scritta RAM nella parte superiore, all’altezza dei fari, e una striscia LED continua nella parte superiore, creando un collegamento visivo tra i due fari, interamente a LED, con due proiettori e accensione automatica.

Il design moderno definisce un’identità visiva unica per il Ram Dakota Laramie, consolidandone il design sia di giorno che di notte. Inoltre, i fari e la barra luminosa a LED generano una speciale animazione luminosa quando il veicolo viene bloccato o sbloccato, evidenziando a tutti che questo non è un normale pick-up: è un Ram. Oltre alla griglia, altri elementi cromati che circondano l’intera carrozzeria esaltano il DNA Ram di questa versione, così come i cerchi diamantati da 18″ con pneumatici 265/60. Un’altra caratteristica esclusiva è il colore esterno di lancio, Terra Sunrise.

Anche gli interni della versione Laramie coniugano tutto il lusso e la tecnologia presenti nei pick-up Ram. I sedili presentano un esclusivo rivestimento in pelle pregiata in una tonalità marrone, un materiale che riveste anche le portiere e il cruscotto, caratterizzati da materiali soft-touch. Un elemento di spicco è la doppia console centrale, la cui sezione superiore ospita due portabicchieri, vari comandi e un bracciolo con vani portaoggetti. La sezione inferiore ospita un altro vano portaoggetti e due porte USB, di cui una per la ricarica rapida Type-C, oltre a una presa da 12 V.

Il nuovo Ram Dakota è equipaggiato con un moderno motore turbodiesel da 2,2 litri che eroga 200 CV e 450 Nm (45,9 kgfm) di coppia, sempre abbinato a un cambio automatico a otto rapporti. Per affrontare qualsiasi terreno, il modello è dotato di trazione 4×4 Auto, che distribuisce automaticamente la potenza tra i due assali senza l’intervento del conducente, oltre alle modalità 4×2 e 4×4 a marce ridotte, tutte selezionabili tramite un comando rotativo elettronico sulla console centrale. A ulteriore miglioramento delle sue capacità, il nuovo Ram Dakota è dotato anche di un bloccaggio del differenziale posteriore a controllo elettrico e di un controllo automatico della velocità in discesa.

Il nuovo Dakota ha una capacità di carico utile di 1.020 kg, con un cassone di 1.210 litri, una copertura per il tonneau e rivestimenti interni. È dotato di illuminazione a LED per la parte superiore del cassone, accanto alla terza luce di stop, e all’interno del vano di carico. Il portellone posteriore è dotato di ammortizzatori e serratura elettrica integrata. Per quanto riguarda il traino, il Dakota è in grado di trainare fino a 3,5 tonnellate.

Tra le principali dotazioni di serie in tutte le versioni figurano fari full LED (inclusi fendinebbia con funzione cornering), luci posteriori a LED e indicatori di direzione dinamici, anche posteriori; un centro multimediale da 12,3″ con Android Auto e Apple CarPlay wireless, navigazione di bordo, pagine off-road e assistente virtuale; telecamere panoramiche con visione a 360°, che consentono una visione tridimensionale del pick-up e rendono trasparente la carrozzeria; un quadro strumenti digitale accanto al centro multimediale; un caricabatterie a induzione per telefoni cellulari con raffreddamento integrato; aria condizionata digitale bi-zona con bocchette di ventilazione posteriori; freno di stazionamento elettronico; sedili anteriori regolabili elettricamente; e Keyless Enter’n Go (accesso senza chiave con avviamento a pulsante).

In termini di sicurezza, il nuovo Ram Dakota Laramie offre un pacchetto completo di assistenza alla guida, tra cui cruise control adattivo con frenata di emergenza autonoma e rilevamento di pedoni e ciclisti, sistema di monitoraggio dell’angolo cieco, assistenza al mantenimento della corsia e avviso di traffico trasversale posteriore. Il modello è dotato di 6 airbag, sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici e freni a disco sulle quattro ruote.