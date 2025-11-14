Stellantis richiama oltre 112.000 veicoli Jeep negli Stati Uniti per rischio incendio e guasto al motore

Il gruppo Stellantis ha annunciato un nuovo richiamo nelle scorse ore negli Stati Uniti. Secondo quanto confermato dalla NHTSA attraverso un comunicato che è stato pubblicato da poco, il gruppo automobilistico guidato dal CEO Antonio Filosa ha richiamato in America quasi 113 mila veicoli di Jeep a causa di un guasto al motore che in alcuni casi potrebbe provocare anche un incendio. La comunicazione ufficiale è stata data nelle scorse ore dalla National Highway Traffic Safety Administration.

La causa del richiamo indicata da NHTSA riguarda la presenza di detriti all’interno del motore dei veicoli coinvolti, ma per il momento non sono stati forniti ulteriori dettagli su come i proprietari possano intervenire. Il richiamo interessa in particolare alcuni modelli ibridi plug-in Jeep, ovvero il Grand Cherokee 4XE 2023-2025 e il Wrangler 4XE 2024-2025.

Secondo la NHTSA, il problema starebbe nel fatto che questo guasto potrebbe provocare una possibile perdita di potenza del veicolo aumentando e non di poco il rischio di incidenti. Inoltre nel caso in cui si verifichi un incendio questo potrebbe provocare gravi danni agli occupanti. Stellantis non ha ancora annunciato una soluzione immediata al problema, ma per il momento ha semplicemente invitato i proprietari di queste Jeep ibride a prestare attenzione e a seguire le istruzioni che verranno comunicate nei prossimi giorni.

Come vi abbiamo scritto ieri non si tratta del primo richiamo dell’anno per Stellantis. All’inizio di novembre, infatti il gruppo automobilistico nato nel 2021 dalla fusione di PSA Groupe e Fiat Chrysler automobiles aveva già richiamato 375 mila SUV Jeep per rischio incendio, suggerendo ai proprietari di parcheggiarli all’aperto. A ottobre, inoltre, erano stati richiamati oltre 298.000 veicoli negli Stati Uniti in quel caso a causa del rischio di ribaltamento. Vedremo che novità ci saranno nel corso delle prossime ore a proposito di questo nuovo richiamo che coinvolge veicoli Jeep negli Stati Uniti.