Questo Dodge Durango Hellcat sfoggia molto più che 700 CV e 290 km/h

La Dodge Durango SRT Hellcat, proprio come sua “cugina”, la Jeep Grand Cherokee Trackhawk di precedente generazione, è la dimostrazione che non serve ipotecare una casa nella maggior parte del mondo (almeno quello) occidentale per entrare nel segmento dei crossover esotici ad alte prestazioni.



Questi super-SUV americani hanno più volte dimostrato il loro valore e non necessitano di particolari acrobazie ingegneristiche per tenere testa a mostri sacri come la Lamborghini Urus, l’Aston Martin DBX S o la Ferrari Purosangue in una battaglia in linea retta. Non è questo il “campo di battaglia” di riferimento. Però, basta un po’ di messa a punto al motore Hellcat e la festa è servita.

Il focus odierno non è una gara di accelerazione, ma un rendering talmente audace da soddisfare il bisogno di sfarzo di alcuni appassionati e, allo stesso tempo, far storcere il naso ai puristi. La Dodge Durango SRT Hellcat raffigurata in questa elaborazione digitale (opera di 412donklife su Instagram) sfoggia un look che unisce il nero satinato a vivaci accenti verde lime. Questa tonalità è dominante soprattutto sul lato sinistro, estendendosi alle doppie strisce racing che attraversano la carrozzeria, mentre il lato destro mantiene un mood prevalentemente nero.

Ma il look non è l’unica stravaganza. Questo Durango virtuale è dotato di un kit widebody completo di parafanghi allargati, minigonne anteriori e posteriori e una presa d’aria sul cofano. Il tocco finale è dato dall’ampio diffusore a quattro alette, uno spoiler discreto integrato, gruppi ottici oscurati e cerchi particolari con rivetti verde lime che circondano le pinze dei freni abbinate.

Sotto il cofano della Durango SRT Hellcat “standard” (ma quella vera) pulsa il potente V8 Hellcat sovralimentato da 6,2 litri, che eroga 710 cavalli e 874 Nm di coppia. Questo le permette di raggiungere i 290 km/h e di coprire lo 0-100 in appena 3,5 secondi, completando il quarto di miglio in soli 11,5 secondi da ferma.

Insomma, nonostante questa particolare versione esotica non esista nel mondo reale, la sua immagine ci ricorda che la Durango Hellcat può tranquillamente essere la base perfetta per una personalizzazione estrema e un confronto diretto, e spesso umiliante, con i crossover dal prezzo astronomico.