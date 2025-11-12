Stellantis Pro One sarà presente a Solutrans a Lione, dal 18 al 22 novembre 2025

Stellantis Pro One, produttore leader di veicoli commerciali in Europa e in Francia, sarà nuovamente presente quest’anno a Lione alla fiera Solutrans, dal 18 al 22 novembre 2025, nel padiglione 3, stand 126. L’azienda sfrutterà questo hub globale per veicoli professionali per valorizzare la sua offerta CustomFit. Questo programma dinamico di trasformazione e personalizzazione consente ai nostri clienti di ordinare il loro veicolo standard e di far realizzare le modifiche specifiche necessarie per la loro attività direttamente presso il nostro stabilimento produttivo. Queste trasformazioni garantiscono i più elevati standard di qualità e sicurezza, nonché tempi di consegna rapidissimi.

Quest’anno Stellantis Pro One si concentrerà sulla sua gamma CustomFit per uso professionale e ricreativo

I veicoli Peugeot Expert, Citroën Jumpy, FIAT Scudo e Opel Vivaro vengono quindi trasformati e allestiti per il loro cliente finale in un’officina appositamente dedicata presso la sede Stellantis di Hordain, nella regione Hauts-de-France, sia per l’artigiano che per la flotta ordinata da una grande azienda. All’interno del programma Stellantis CustomFit, anche la conversione di veicoli ricreazionali (camper e camper) riveste un ruolo chiave. Stellantis Pro One è da anni leader in questo segmento in Europa, con una quota di mercato superiore al 50 per cento. Il Fiat Ducato, riconosciuto e premiato in numerose occasioni, si distingue come leader di mercato ed è ora disponibile in versione 100 per cento elettrica.

Da inizio anno fino al 2025, Stellantis Pro One continua a crescere nel mercato francese con una quota di mercato del 39,3 per cento, in un contesto di calo del 7 per cento nel mercato dei veicoli commerciali leggeri. L’azienda mantiene inoltre la sua posizione di leader nei propulsori LCV 100 per cento elettrici, con una quota di mercato di quasi il 43 per cento dall’inizio dell’anno. I rappresentanti della Business Unit Pro One saranno presenti allo stand il 18 e 19 novembre per rispondere alle vostre domande. Contattateci per fissare un incontro.