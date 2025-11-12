Stellantis: Rodrigo Pérez Graziano è stato eletto presidente dell’ADEFA in Argentina

L’attuale presidente di Peugeot Citroën Argentina SA (PSA), Rodrigo Pérez Graziano, è stato eletto alla presidenza dell’Associazione dei produttori di automobili in Argentina (ADEFA) per la legislatura 2025/2026. L’elezione è avvenuta durante la celebrazione dell’Assemblea annuale dell‘ADEFA, in cui è stato costituito il nuovo Consiglio di amministrazione dell’ente, composto da Marcellus Puig (Volkswagen Argentina SA) e Leonardo Pomeranchik (General Motors Argentina), come vicepresidenti e Ricardo Cardozo (Iveco Argentina SA) come segretario.

Ne faranno parte: Martín Zuppi (FCA Automobiles Argentina), Martín Galdeano (Ford Argentina), Keiji Inoue (Honda Argentina), Raúl Barcesat (Mercedes-Benz Camiones Argentina SAU), Ricardo Flammini (Nissan Argentina), Daniel Herrero (Prestige Auto – Mercedes-Benz Argentina), Pablo Sibilla (Renault Argentina), Sebastián Figueroa (Scania Argentina), Gustavo Salinas (ToyotaArgentina).

Rodrigo Pérez Graziano ha sottolineato l’importante lavoro che l’ente sta sviluppando per migliorare la creazione di valore lungo tutta la filiera produttiva del settore e ha osservato che ” continueremo a costruire legami con le autorità nazionali, provinciali e comunali per generare politiche pubbliche che stimolino la produzione, gli investimenti e l’occupazione in uno scenario locale e globale altamente competitivo e impegnativo “.

Rodrigo Pérez Graziano è un economista, laureato presso l’Università Cattolica Argentina (UCA) e con studi post-laurea svolti in Francia, Italia, Svezia e nel Paese, in settori legati allo sviluppo industriale, alla competitività e alle politiche pubbliche. Attualmente è Presidente di Peugeot Citroën Argentina e Direttore degli Affari Pubblici del Gruppo Stellantis in Argentina, Cile, Uruguay, Regione Andina e America Centrale.

Pérez Graziano è anche presidente onorario della Camera di commercio e industria franco-argentina (CCIFA), vicepresidente dell’Unione industriale argentina (UIA), dell’Unione industriale della provincia di Buenos Aires (UIPBA) e dell’Eurochamber, oltre a essere membro del consiglio di amministrazione della Camera di commercio argentina (CAC) e del Consiglio interamericano di commercio e produzione (CICyP).

Nel settore pubblico, ha ricoperto il ruolo di Ministro Plenipotenziario presso l’Ambasciata della Repubblica Argentina in Francia, con accreditamento contestuale presso il Principato di Monaco, dove ha contribuito al rafforzamento dei legami economici e commerciali bilaterali. È stato anche professore universitario, tenendo corsi di laurea triennale e magistrale in analisi economica ed economia applicata.