Fiat lancia l’edizione limitata “600 Hybrid Nero Cinema” in Giappone

Stellantis Japan lancerà il SUV compatto Fiat 600 Hybrid Nero Cinema, un’edizione limitata di 150 unità, presso le concessionarie Fiat autorizzate in tutto il Giappone, a partire da martedì 11 novembre. Il prezzo al dettaglio suggerito dal produttore è di 4.410.000 yen (tasse incluse). La 600 Hybrid è un SUV compatto che combina l’inconfondibile design italiano di Fiat con consumi ai vertici della categoria e una gamma completa di funzioni di assistenza alla guida.

Advertisement

Limitata a 150 unità, Fiat 600 Hybrid nero Cinema sarà in vendita dall’11 novembre presso i concessionari Fiat in Giappone

Dotata di un sistema ibrido di nuova generazione in grado di funzionare in modalità completamente elettrica a basse velocità, offre un’accelerazione confortevole e una guida fluida, garantendo un’esperienza di guida confortevole. Inoltre, il veicolo è stato migliorato per la facilità d’uso, con caratteristiche come un ampio vano bagagli e un portellone elettrico con apertura a mani libere. Dal suo lancio a maggio di quest’anno, la Fiat 600 Hybrid è stata accolta con favore come un modello che combina design, prestazioni di guida e praticità. Ora, la 600 Hybrid è disponibile per la prima volta in un colore di carrozzeria nero in edizione limitata.

Advertisement

La silenziosità del nero muove la città. La Fiat 600 Hybrid Nero Cinema è basata sulla 600 Hybrid La Prima, vanta un’eccellente efficienza nei consumi e presenta interni ed esterni retrò-chic che sembrano usciti da una scena di un film monocromatico. Il colore nero tenue “Nero Cinema” in edizione limitata si fonde magnificamente con le linee della carrozzeria della 600, che fanno ampio uso di curve, creando un’impressione classica e sofisticata.

Fiat 600 Hybrid Nero Cinema

Gli interni sono rivestiti in ecopelle avorio, creando un bellissimo contrasto con gli esterni neri. Inoltre, il rivestimento della console centrale La Prima è di serie, creando un’atmosfera omogenea e di alta qualità. Questa vettura trasuda sensibilità italiana e solida potenza nella silenziosità del nero.