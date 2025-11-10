Peugeot Polygon Concept sarà svelata in Fortnite, uno dei videogiochi più famosi

La nuovissima Peugeot Polygon Concept debutta in un modo davvero innovativo: all’interno del mondo virtuale di Fortnite. Dopo aver svelato il design esterno della concept car, Peugeot porta ora l’esperienza direttamente ai videogiocatori, offrendo un’immersione unica nelle caratteristiche e nelle tecnologie del veicolo. In collaborazione con Gameloft, leader nello sviluppo e nella pubblicazione di giochi multipiattaforma, Peugeot permette agli appassionati di scoprire la Polygon Concept in un ambiente digitale interattivo, trasformando il gioco in un vero e proprio showroom virtuale.

A Polygon City in Fortnite sarà possibile scoprire la nuova Peugeot Polygon Concept

Per accedere all’esperienza, basta aprire Fortnite, selezionare l’opzione “Esplora” dal menu principale e inserire il codice isola [4592-5340-1652]. Qui i giocatori potranno muoversi liberamente, esplorare il design futuristico e conoscere le innovazioni tecnologiche che caratterizzano la concept car. Questa iniziativa segna un passo avanti nella fusione tra mobilità e gaming, offrendo un modo originale e coinvolgente di vivere l’auto del futuro senza uscire di casa.

Proprio come Peugeot Polygon Concept, l’isola Peugeot in Fortnite offre un’esperienza immersiva e innovativa per appassionati e videogiocatori.La casa del leone continua la sua esplorazione di nuovi pubblici e rafforza la sua presenza nel mondo del gaming con un nuovo modo divertente per dare un’occhiata in anteprima a questa concept car, che illustra la visione della casa francese per il futuro e sarà presentata ufficialmente sul canale YouTube di Peugeot il 12 novembre.

Progettata da Gameloft in stretta collaborazione con il team di progettazione Peugeot, quest’isola ha la forma di un Hypersquare. Il rivoluzionario sistema di sterzo steer-by-wire di Peugeot è un elemento chiave dell’esperienza di guida dei veicoli Peugeot di domani e del Polygon Concept stesso. I giocatori vengono trasportati a Peugeot Polygon City, un’isola unica dove riconoscono immediatamente la forma di Hypersquare da una prospettiva a volo d’uccello. La sfida: creare il proprio Peugeot Polygon Concept personalizzandolo con i gettoni guadagnati partecipando ai minigiochi in tutta la città.

Questa concept car porta la personalizzazione a un livello completamente nuovo, consentendo ai giocatori di personalizzare un’ampia gamma di elementi per il proprio veicolo, sia all’interno che all’esterno. Questi includono il design Hypersquare, i cerchi, il colore della carrozzeria e le luci distintive.

Phil York, Direttore Marketing e Comunicazione Globale di Peugeot, ha commentato: “Siamo entusiasti di collaborare con Gameloft per dare vita alla Peugeot Polygon concept in questa anteprima esclusiva ed entusiasmante. Entrare nell’universo di Fortnite significa che non stiamo solo presentando una concept car. Invitiamo fan e videogiocatori a sperimentare la nostra visione del futuro del design e la moltitudine di configurazioni disponibili con la Peugeot Polygon Concept. Un unico veicolo con molte sfaccettature. È un modo per raggiungere un nuovo pubblico e ridefinire l’innovazione automobilistica attraverso esperienze digitali”.

Jean-Baptiste Godinot, Vicepresidente Esecutivo di Gameloft per i Marchi, ha spiegato:”Peugeot Polygon City non solo si propone di tradurre in modo interattivo i valori fondamentali di Peugeot su una delle più grandi piattaforme di intrattenimento di oggi, ma anche di generare entusiasmo e attrarre le giovani generazioni. È uno dei progetti più significativi che abbiamo.”