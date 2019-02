Fiat 500L Urbana Edition al debutto in USA

Il marchio Fiat ha annunciato oggi l’arrivo in USA della Fiat 500L Urbana Edition con nuove funzionalità standard per il 2019 che aggiungono ulteriori scelte di personalizzazione e stile al famoso veicolo. “La nostra Fiat 500L, progettata in Italia è un’auto divertente da guidare, che offre i migliori standard di potenza e coppia e le migliori configurazioni di posti a sedere e di spazio”, ha affermato Steve Beahm, responsabile delle marche Dodge, SRT, Chrysler e FIAT i FCA in Nord America . “La Fiat 500L Urbana Edition va oltre le nuove funzionalità standard che aggiungono ancora più opzioni di personalizzazione per un aspetto eccezionale.”

Aggiungendo un look personalizzato e unico al modello Fiat 500L Trekking 2019, l’edizione Urbana include caratteristiche esterne uniche, tra cui cerchi in alluminio nero lucido da 17 pollici più accenti Miron-black sulle maniglie delle portiere, modanature sui lati della vettura, sugli specchietti laterali e nelle fasce. Cinque colori per la carrozzeria sono disponibili con l’edizione Urbana di Fiat 500L: nero, bronzo metallizzato, bianco, grigio scuro e verde bosco. Un tetto nero a contrasto disponibile completa ulteriormente la sua gamma di colori unica.

Le novità all’interno sottolineano ulteriormente un aspetto personalizzato con caratteristiche accattivanti, tra cui sedili in pelle nera con cuciture in rame più un cruscotto unico con un logo 500L in rame radicato che fa la differenza in un ambiente “fun-to-drive”. Fiat 500L Urbana Edition è disponibile con un prezzo di 23.920 dollari. La vettura arriverà nelle concessionarie FIAT degli Stati Uniti questa primavera.