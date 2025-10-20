Leasys al Fleet Europe Days 2025

Leasys, la partnership tra Stellantis e Crédit Agricole Personal Finance & Mobility, sarà presente ai Fleet Europe Days 2025, l’evento internazionale di riferimento per i professionisti della gestione flotte e della mobilità. L’appuntamento, in programma a Lussemburgo il 22 e 23 ottobre, offrirà due giorni ricchi di contenuti: sessioni approfondite, test drive, esposizioni di innovazioni tecnologiche e numerose occasioni di networking di alto livello. I partecipanti potranno scoprire le ultime novità nel settore, confrontarsi con esperti internazionali e vivere un’esperienza completa dedicata all’evoluzione della mobilità e alla gestione efficiente delle flotte aziendali.

Leasys torna ai Fleet Europe Days 2025, il principale evento internazionale dedicato ai decision maker del settore

Riunendo una community internazionale di fleet manager, esperti del settore e fornitori del settore automotive, l’evento offre l’ambiente ideale per scoprire la gamma completa di prodotti e servizi personalizzati di Leasys, progettati per rendere la gestione della flotta intuitiva, efficiente e sicura. I partecipanti avranno anche l’opportunità di incontrare il team Leasys presso lo stand dedicato dell’azienda nel Fleet Europe Village per consigli e approfondimenti personalizzati.

Inoltre, il 23 ottobre, durante il Fleet Europe Summit, Federico Sanguinetti, Direttore Commerciale Europeo di Leasys , si unirà ai top manager di altre importanti società di leasing europee per il panel “Offrire valore ai Fleet Manager”. Il dibattito affronterà le principali sfide e opportunità del settore, tra cui la creazione di valore per il cliente, la resilienza del mercato, la decarbonizzazione e l’uso strategico dell’Intelligenza Artificiale per migliorare l’efficienza operativa e le prestazioni delle flotte in tutta Europa.

Lo stesso giorno, Shane Coomber, Managing Director di Leasys UK , parteciperà alla colazione “Inspiring Women in Fleet” , per un dibattito tutto al femminile dal titolo “From Inspiring Women to Inspiring Leaders”. Insieme ad altre due affermate professioniste della mobilità, Shane Coomber condividerà il suo percorso personale e professionale in una conversazione dinamica sulla leadership femminile e il futuro della mobilità.

Leasys è orgogliosa di partecipare ancora una volta a questo evento di grande valore, riaffermando il suo ruolo di partner affidabile per le aziende che desiderano ottimizzare la gestione della flotta. Spinta dall’innovazione e dal miglioramento continuo, Leasys si impegna ad anticipare le esigenze in continua evoluzione delle aziende e a supportare la transizione del settore verso soluzioni di mobilità più intelligenti, sicure e sostenibili.