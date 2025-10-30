Stellantis festeggia il 15° anniversario dello stabilimento di Saltillo

Stellantis Messico celebra il 15° Anniversario dello stabilimento Motores Sur di Saltillo, situata nello stato di Coahuila, un punto di riferimento della produzione di motori ad alto consumo. Dalla sua inaugurazione nel 2010, questa fabbrica si è distinta per aver incorporato l’iconico motore Pentastar; simbolo di innovazione, efficienza e qualità. Nel corso della sua storia, il Pentastar è stato riconosciuto nelle vostre occasioni da WardsAuto come uno dei migliori motori del mondo, riaffermando il compromesso di Stellantis con l’eccellenza nella produzione.

Dall’inizio delle sue operazioni la fabbrica di Stellantis è cresciuta fino a contare più di 900 collaboratori

Attualmente, nello stabilimento Motori Sur sono incluse 13 versioni del motore Pentastar WL RWD, WL AWD, WL RHD, DT BSG, JL, JL Automático, JL BSG, JT, JT Automático, RU, RU AWD, VF e RU PHEV, che vengono esportate in EU e Canada. Inoltre essi sono utilizzati per i veicoli prodotti nello stabilimento Saltillo Light Duty (Ram 1500 Light Duty) e nel Saltillo Van (Ram ProMaster) oltre che per Dodge Durango, Chrysler Pacifica, Jeep Grand Cherokee, Jeep Wrangler e Jeep JT.

Dall’inizio delle sue operazioni, il 29 ottobre 2010, la fabbrica è cresciuta fino a contare più di 900 collaboratori, che hanno prodotto più di 7 milioni di motori, e sono un pezzo chiave nell’attività di Stellantis in Messico e nell’industria automobilistica del paese.

“Oggi celebriamo 15 anni di attività del nostro stabilimento, un traguardo che riflette l’impegno, la disciplina e la dedizione di tutti coloro che fanno parte — e hanno fatto parte — di questo grande team. Grazie alla loro dedizione, i nostri prodotti si sono consolidati come un punto di riferimento all’interno dell’industria. Questo anniversario non segna solo il passare del tempo, ma il consolidamento di una storia costruita dalla nostra gente, che ogni giorno dimostra che il vero motore di questo stabilimento sono i suoi collaboratori” ha commentato Cosimo Marino, Vicepresidente della Produzione Motori di Stellantis Messico.