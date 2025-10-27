Leapmotor punterà su modernità e servizio clienti per sfondare anche in Brasile

Leapmotor è pronta a guidare il salto nella nuova era della mobilità elettrica in Brasile. Il marchio partner di Stellantis debutterà nel Paese il mese prossimo con una gamma di SUV completamente elettrici, tra cui l’innovativa C10 Ultra-Hybrid con tecnologia REEV. Il quarto episodio della webserie, che illustra l’arrivo di Leapmotor in Brasile, si concentra sulla struttura dei suoi canali di assistenza clienti.

“I clienti di Leapmotor avranno accesso a diversi canali agili e intelligenti per contattarci, grazie a un team specializzato in veicoli elettrici operativo a livello nazionale”, afferma Maiara Castro, Vicepresidente Qualità di Stellantis per il Sud America. “Uno di questi, il principale, è WhatsApp, che utilizzerà l’intelligenza artificiale per offrire un’esperienza di assistenza clienti ancora più rapida ed efficace per i proprietari di veicoli del marchio”, aggiunge la dirigente.

Anche l’assistenza presso le concessionarie è stata meticolosamente preparata per il debutto di Leapmotor in Brasile. Con il supporto di Stellantis, presente in Sud America da oltre 50 anni, il marchio ha lavorato meticolosamente per creare un team altamente qualificato in grado di accogliere il pubblico e offrire la migliore esperienza possibile a coloro che sono interessati a entrare nella nuova era della mobilità elettrica.

Leapmotor sarà lanciato ufficialmente a novembre e arriva già in Brasile con una novità unica: una versione Ultra-Hybrid con tecnologia REEV, presente su una delle versioni C10, posiziona il marchio come leader nell’adozione del sistema in un ampio segmento. La C10 Ultra-Hybrid REEV si distingue dalle ibride convenzionali perché utilizza la trazione elettrica a tempo pieno. Il motore a combustione funge esclusivamente da generatore e può ricaricare la batteria del modello durante la guida. Inoltre, i clienti possono scegliere quale opzione utilizzare per la ricarica quando l’auto è parcheggiata, collegandola a una stazione di ricarica o ricaricando il serbatoio.