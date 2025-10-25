Nuova Alfa Romeo Coupé: rivive la storia del Biscione in chiave moderna

Un render affascinante firmato da Angelo Berardino sta facendo sognare gli appassionati del Biscione, riportando alla ribalta l’idea di una nuova Alfa Romeo Coupé che unisce tradizione e innovazione. Il render pubblicato sul suo autore da Linkedin, immagina una vettura che proietta il marchio verso il 2026, fondendo eleganza, sportività e richiami profondi alla storia del brand.

Un render immagina così il design di una ipotetica nuova Alfa Romeo Coupé

Questa ipotetica nuova Alfa Romeo coupé, nelle intenzioni del designer, rappresenta un viaggio nei luoghi simbolo che hanno forgiato l’anima Alfa Romeo. Ogni dettaglio, ogni linea della carrozzeria racconta un frammento di quella leggenda italiana fatta di passione, ingegno e performance.

La livrea di questa ipotetica nuova Alfa Romeo Coupé si declina in due interpretazioni evocative. Il primo colore, Azzurro Profondo, è un omaggio ad Alfa Romeo Milano: un tributo all’eleganza della città dove tutto ebbe inizio, nel quartiere del Portello, culla della produzione originaria. Questa tonalità raffinata simboleggia la classe milanese e la sua capacità di fondere arte, design e meccanica d’eccellenza.

Accanto ad essa, la versione in Giallo Alfa celebra invece Arese, il cuore pulsante della storia industriale e sportiva del marchio. Qui, nel leggendario stabilimento, sono nate alcune delle creazioni più iconiche di Alfa Romeo: vetture che hanno infiammato le piste e conquistato il pubblico di tutto il mondo. Il giallo intenso vuole esprimere carattere, potenza e audacia, elementi che da sempre contraddistinguono le auto del Biscione.

Il risultato è un design mozzafiato, dalle proporzioni muscolose e filanti, con una carrozzeria impeccabile e interni rivestiti in Alcantara sportiva, simbolo di lusso dinamico e attenzione al dettaglio. Pur trattandosi di un render non ufficiale, la visione di Berardino offre un assaggio di ciò che molti alfisti sperano: una rinascita autentica della coupé Alfa Romeo, ponte ideale tra la leggenda e il futuro. Insomma un’ipotesi suggestiva che fa sognare i fan del biscione che sperano che il proprio brand preferito oltre alle nuove Tonale, Giulia e Stelvio pensi anche a portare sul mercato un qualcosa del genere.