Alfa Romeo Giulia e Stelvio in produzione fino al 2027: confermate ufficialmente le nostre indiscrezioni

Nelle scorse settimane vi avevamo anticipato che nostri fonti ci avevano comunicato l’estensione della produzione di Alfa Romeo Giulia e Stelvio fino a fine 2027 a Cassino. Adesso è arrivata la conferma ufficiale da parte del CEO di Alfa Romeo Santo Ficili. Il numero uno del biscione, parlando ieri a margine della presentazione del restyling di Alfa Romeo Tonale, ha infatti confermato che la loro produzione andrà avanti per altri due anni.

Ufficiale l’estensione della produzione per altri due anni delle attuali Alfa Romeo Giulia e Stelvio

Il motivo lo sapete già tutti ed è la decisione di implementare nelle nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio motori termici, cosa che ha portato al rinvio del loro debutto. Di conseguenza prima di fine 2027 – prima metà del 2028 una loro presentazione sarà molto difficile. Chi ci ha fatto sapere che la produzione dei due modelli sarebbe stata estesa fino a dicembre 2027 ci ha anche anticipato che difficilmente la produzione delle future generazioni partirà prima di metà 2028.

Ricordiamo che in attesa delle nuove generazioni, il cui debutto comunque al momento non ha ancora una data precisa, le attuali Alfa Romeo Giulia e Stelvio riceveranno di sicuro varie edizioni speciali tra cui quella “Luna Rossa” già anticipata quando fu comunicata la partnership tra le due aziende. Inoltre sembra probabile un nuovo ulteriore restyling per rendere le due auto ancora attuali e avvicinarle quanto possibile al resto della gamma come stile e tecnologie. Adesso ci aspettiamo la reazione dai sindacati che già si erano detti molto preoccupati per il futuro dello stabilimento di Cassino in caso di assenza di nuovi modelli nel breve periodo. Ancora per qualche anno la fabbrica dovrà andare avanti con i modelli attuali.