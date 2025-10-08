Leapmotor conferma la data del debutto in Brasile

Leapmotor ha confermato la data del suo lancio in Brasile. Durante l’evento Nova Era, tenutosi a San Paolo, Fernando Varela, vicepresidente di Leapmotor per il Sud America, ha rivelato che il nuovo marchio esclusivo di veicoli elettrificati di Stellantis arriverà nel Paese a novembre. Inoltre, sono stati annunciati i primi partner del marchio nella regione e al pubblico invitato è stato presentato il concept della tecnologia Ultra-Hybrid della C10 REEV.

Leapmotor C10 e B10 saranno i primi modelli a completare la gamma del marchio

“Grazie al duro lavoro di un team brillante e competente, Leapmotor è pronta a debuttare in Brasile. La vasta esperienza di Stellantis nella regione non solo rafforza la nostra presenza e ci distingue sul mercato, ma incorpora anche tecnologie che conquisteranno i brasiliani in tutto il Paese. Un esempio è il concept Ultra-Hybrid, che sarà una delle opzioni di propulsione della C10″, sottolinea Varela.

Nel corso dell’evento, i dirigenti di Stellantis hanno presentato alcuni dettagli sugli aspetti strategici del debutto di Leapmotor nel mercato nazionale, concentrandosi su tre punti: l’innovazione, presente nel DNA del marchio e di Stellantis; l’importanza di costruire una rete con i partner ideali per rivelare nuove soluzioni al mercato; e, infine, come la tecnologia REEV, che ora viene presentata ai brasiliani attraverso il concetto Ultra-Hybrid, porta innovazione, autonomia e rappresenta la risposta dell’azienda alla trasformazione della mobilità in Brasile.

L’Ultra-Hybrid (REEV) utilizza un motore a combustione interna progettato esclusivamente per fungere da generatore di elettricità. L’elettricità generata viene utilizzata per ricaricare la batteria, aumentando significativamente l’autonomia del veicolo ed eliminando così l’ansia da autonomia.

Sempre durante l’evento, Leapmotor ha confermato i primi partner che lavoreranno insieme al marchio per il suo debutto nel mercato brasiliano, collaborando per creare un solido ecosistema fin dall’inizio dell’operazione: Learning Village, Zletric, WEG, GreenV, VoltBras, Zallpy e Ituran. Leapmotor inaugura una nuova era in Brasile con due modelli già confermati. Il primo è il SUV C10, disponibile in due versioni: una BEV, un veicolo completamente elettrico, e una Ultra-Hybrid, alimentata dalla tecnologia REEV. Oltre alla C10, il marchio ha confermato per il Paese il SUV B10.